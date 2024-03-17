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一家三口遭追咬…狠男持獵槍爆頭堂妹愛犬 姪子目睹：小狗頭部有一個洞

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園市一名邱姓男子因自己和妻兒曾遭堂妹所飼養的小狗追咬，心生不滿持獵槍近距離爆頭射殺小狗，還被在附近和朋友玩耍的姪子目擊。桃園地院近日審理，認為邱男推卸犯行，殺小狗過程不到30秒，依犯動物保護法任意宰殺動物罪，處有期徒刑3月，併科罰金26萬元。

判決指出，邱男因自己和妻兒曾遭堂妹所飼養的小狗追吠或咬而心生不滿，明知不得任意宰殺動物，竟在前年9月22日晚間8點多，在堂妹住家前持獵槍射擊小狗，導致小狗頭部中彈死亡。

對此邱男在警詢時坦承自己有原住民自製獵槍執照，並有一把自製獵槍，也坦承妻兒曾遭小狗追趕驚嚇及咬過，當天因表哥過世有經過堂妹家前，但矢口否認當時並沒有帶獵槍，因此小狗非他所殺。

然而，邱男姪子當時正好與2名友人在附近玩球，3人指出，當時目擊邱男騎著電動摩托車，帶著頭燈跟獵槍到家旁邊路口停下，小狗出來，對方就拿出長獵槍射殺小狗，聽到槍聲後小狗就倒在地上，而邱男射擊完離開，當下3人跑去查看小狗，驚見小狗頭部有一個洞，已經奄奄一息，沒有了呼吸，便一起把小狗埋在家旁的草叢。

法官審酌，姪子等3人說詞與附近監視器畫面相符，邱男稱小狗非他殺等語，應是卸責之詞，不可採信；而邱男以獵槍宰殺小狗，過程不到30秒，足見殺意堅決，手段自應非難。考量邱男宰殺小狗的原因是小狗常追騎車經過的人，甚至傷害過家人，兼衡被告犯後態度等，最後依犯動保法第25條第1款任意宰殺動物罪，處有期徒刑3月，併科罰金26萬元。有期徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役，均以新台幣1千元折算1日。可上訴。

桃園市一名邱姓男子因自己和妻兒曾遭堂妹所飼養的小狗追咬，心生不滿持獵槍近距離爆頭射殺小狗，還被在附近和朋友玩耍的姪子目擊。桃園地院依犯動保法任意宰殺動物罪，處有期徒刑3月，併科罰金26萬元。圖／報系資料照
桃園市一名邱姓男子因自己和妻兒曾遭堂妹所飼養的小狗追咬，心生不滿持獵槍近距離爆頭射殺小狗，還被在附近和朋友玩耍的姪子目擊。桃園地院依犯動保法任意宰殺動物罪，處有期徒刑3月，併科罰金26萬元。圖／報系資料照

動保法 姪子 監視器

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