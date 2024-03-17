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酒後心情差…男朝檳榔西施噴辣椒水 砸店害眼受傷、骨折

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園市一名蘇姓男子去年5月間在桃園市龜山區一間檳榔攤飲酒，卻在酒後持辣椒水噴灑檳榔西施並砸店，隨即離開又怒砸路邊車輛，造成檳榔西施眼睛受傷及骨折。法官認為，蘇男和檳榔西施及路邊車主素昧平生，卻因酒後心情不佳施暴，依傷害罪及毀損他人物品罪各處有期徒刑4月、5月，得易科罰金。

判決指出，蘇男去年5月2日晚間10點20分許，在桃園市龜山區一間檳榔攤，因心情不佳飲酒，未料酒後竟持自備辣椒水朝張姓檳榔西施臉部噴灑，並以腳踹其上半身，隨後蘇男再持椅子、流理台怒砸檳榔攤內的杯架及鐵桶，導致東西全毀，而張女則雙側結膜炎、右前臂骨折。

蘇男在檳榔攤施暴後隨即步行離開，結果行經桃園市龜山區山鶯路與文華巷交岔路口時，又以拳頭、手掌及廢棄鐵架敲打曹姓男子停放在路旁的小客車，導致車輛駕駛座左側擋風玻璃破裂、前後車門、板金及引擎蓋全凹陷，案經曹男、張女訴由龜山警分局報告偵辦。

檢方指出，蘇男和2名被害人並無任何怨隙，卻隨意毆打與破壞財物，惡性非輕，請從重量刑，以資儆懲。桃園地院審理，蘇男與2名被害人素昧平生，僅因酒後心情不佳，就對張姓女子施暴，並毀損張女及曹男的物品，應予非難。

法官審酌，蘇男行為犯意各別，行為互殊，應予分論併罰，考量他未與2人達成和解，而犯後對犯行坦承不諱，最後依犯刑法傷害罪處有期徒刑4月，得易科罰金12萬元；又犯2起毀損他人物品罪，應執行有期徒刑5月，得易科罰金15萬元。可上訴。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

桃園市一名蘇姓男子去年5月間在桃園市龜山區一間檳榔攤飲酒，卻在酒後持辣椒水噴灑檳榔西施並砸店，隨即離開又怒砸路邊車輛，造成檳榔西施眼睛受傷及骨折。記者周嘉茹／攝影
桃園市一名蘇姓男子去年5月間在桃園市龜山區一間檳榔攤飲酒，卻在酒後持辣椒水噴灑檳榔西施並砸店，隨即離開又怒砸路邊車輛，造成檳榔西施眼睛受傷及骨折。記者周嘉茹／攝影

傷害罪 桃園

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