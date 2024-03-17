陳重文涉貪聲押失敗 北檢最快18日抗告

國民黨籍台北市議員陳重文被控圖利警用監視器業者，台北地檢署15日聲押陳重文，台北地方法院裁定新台幣200萬元交保。檢察官不服北院裁定，最快明天（18日）提起抗告。

另外，媒體報導，有與陳重文同黨籍的3名議員涉入。檢方以偵查不公開為由，不便回應。

檢廉獲報，台灣智慧光網承攬台北市警察局CCTV監視錄影系統，原先的網路傳輸服務費預算為新台幣5.5億元，市警局後改以新合約費率換算。台智光李姓負責人向陳重文求助，陳重文多次透過公開與書面質詢方式，施壓市警局，最後把預算調整為5.2億餘元過關。

台北地檢署懷疑陳重文涉嫌收受賄賂，14日指揮廉政署兵分26路搜索，並約談陳重文、李男等9名被告、5名證人，檢察官漏夜複訊後，認為陳重文涉犯貪污治罪條例圖利罪、違反公司法等罪，犯罪嫌疑重大，向法院聲請羈押禁見，其餘被告及證人交保或請回。

台北地方法院認為，陳重文坦承違反公司法資本不實罪犯行，但說法與證人供述、卷內事證尚有出入，有勾串證人之虞，但無羈押必要，裁定陳重文200萬元交保。