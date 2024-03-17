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北市公布酒駕累犯32人 近2千人被當場扣牌

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導

台北市交通事件裁決所公布酒駕毒駕累犯名單，本次累犯2次27名，酒駕累犯3次3名，酒駕累犯4次1名，酒駕拒測累犯2次1名；罰鍰最高者為陳俊銘，因第2次酒駕拒測處罰鍰36萬元，2023年7月至2024年2月，酒駕當場執行扣牌1889件。

北市裁決所第44次公告酒/毒駕累犯名單，本次共有32人，自公布至今已累計936人次（899人），統計去年7月到今年2月，酒駕當場執行扣牌有1889件。

裁決所表示，現行法規只要有酒駕違規行為，除了高額罰鍰還會吊扣駕照，機車1年、汽車2年，以及代保管車輛，民眾勿心存僥倖。因而肇事致人重傷或死亡，得没入車輛；罰鍰逾期未繳納，依法移送辦理強制執行，酒測值達0.25mg/L以上即涉公共危險罪，將移送司法機關辧理。

裁決所說，本次酒駕累犯公告名單罰鍰最高者為陳俊銘，因第2次酒駕拒測處罰鍰36萬元（酒駕拒測者按前次金額加罰18萬），罰鍰已繳納，其汽、機車駕照已註銷在案。公告名單中25件已結案、4件辦理分期，餘3件未結案者均移送強制執行，移送金額20萬5000元。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

統計去年7月到今年2月，酒駕當場執行扣牌有1889件。圖／北市裁決所提供
統計去年7月到今年2月，酒駕當場執行扣牌有1889件。圖／北市裁決所提供

毒駕 酒駕 駕照

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