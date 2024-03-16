殺人未遂變傷害罪！男子為愛台北殺到宜蘭捅人 這原因躲過坐牢

台北49歲吳姓男子去年9月懷疑張姓女友外遇，殺到宜蘭南澳鄉金岳部落，找到張女時，和一旁喝醉酒的白姓男子起衝突，情急下拿彈簧刀捅了白男腹部。檢方依殺人未遂罪起訴，法官認為2人素不相識，白男傷勢也未危及生命，應為傷害罪，考量他們已經和解，一審判決公訴不受理。

警方調查，吳男和張女育有1子，去年有段時間張女頻繁到南澳，吳男懷疑張女與其他男人有染，9月6日拜託不知情的友人載他到金岳村尋找小王。當天下午1時10分許，吳男在金岳村公車站牌旁看到張女，一旁還有喝醉的白男。

根據目擊者手機錄影，白男知道吳男來意後，持續向他喊話、辱罵，吳男先逃回車內，白男跟上去在車尾處繼續出言挑釁，揚手推人。吳男難以忍受，右手一掏，1把23公分長的彈簧刀已在掌中，隨後向前一刺，9公分長的刀身完全沒入白男腹中，抽出刀時，腸子都露出來了。

白男身中1刀，卻也沒有不支倒地，慌張向後方籃球場逃去，吳男追出幾步，再返回友人車上揚長而去。白男被送往羅東博愛醫院，經診斷為腹部穿刺傷，並未危及生命；吳男則在約30分鐘後被警方在台9線上攔截逮捕，檢方複訊後依殺人未遂罪名起訴。

白男表示，和張女只是普通朋友，並未交往；吳男坦承拿刀刺人，但絕無殺人犯意，是因為白男口氣兇惡、渾身酒味且攔他上車，一時氣憤才拿刀刺傷，也不知道刺到何處。他從事房屋拆除工作，彈簧刀是工作需要，不是預藏的傷人工具。

宜蘭地院日前審結，法官認為殺人罪不僅客觀上要有殺人行為，主觀上也必須有致人於死的意圖。吳男和白男素不相識，僅因態度強硬、口氣不佳等原因，不至於引發殺人動機；彈簧刀是吳男工作所用，刀刃不長，刺入腹部後也未傷及性命，難認故意殺人，應為傷害罪。

法官考量傷害罪為告訴乃論罪，吳男、白男偵查中就達成和解，後者也撤回告訴，一審宣判本案為公訴不受理。吳男躲過最低本刑10年以上的牢獄之災，只要賠錢就可以解決。

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