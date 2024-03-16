和女友吵架不爽...亂棍打死毛小孩、燙到大脫毛 狠男判5月、罰22萬

台中許姓男子從臉書動物社團領養狗，因和女友吵架、又見黃色米克斯犬「阿肥」亂大小便就狠心拿木棍打死牠，又被查出故意用熱水澆淋剛領養的另1隻黑色米克斯犬，釀全身7成燙傷、大量脫毛，法院痛斥他輕蔑動物生命，依動保法判5月，併科罰金22萬元，可上訴。

檢警調查，許男（34歲）和魏姓女友同住龍井區，他2020年3月起多次從臉書社團向他人領養狗，2021年3月和魏女吵架，又見才領養3個多月的黃色米克斯犬「阿肥」隨地大小便，竟發狠當場拿棍棒活活打死阿肥。

許男痛下殺手後，就將阿肥遺體裝入塑膠袋、麻布袋並棄置附近空地，因警方獲報同年11月15日持搜索票到場搜索，當場在該麻布袋中發現1隻狗的遺體。

檢警另又查獲，許男早在2021年4月8日就曾到彰化伸港，向民眾領養1隻黑色米克斯犬、1隻黃色米克斯犬後，當天回家洗澡卻故意用熱水澆淋黑色米克斯犬，燙到牠頭頂、背部、四肢及尾巴都有2至3度燙傷，燒燙傷面積達70％。

檢方訊時，許坦承拿木棍痛毆阿肥，隔天發現牠死後就裝袋棄屍，也曾替狗洗澡時用熱水燙到脫毛；檢方再比對台中市動保處調查紀錄、相關臉書收養社團截圖及獸醫報告等，偵結依違反2個動保法起訴他。

台中地院審酌，許男不知尊重動物生命、健康，接連毆打、澆淋熱水虐死2隻狗，其罔顧輕蔑動物生命。