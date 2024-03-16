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影／喝完再上！高雄男車臨停引警盤查 這原因吞12萬罰單

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

高雄55歲陳姓男子上周五下午開車臨停梓官區公館路上，正好被分駐所巡警撞見，而盤查時陳男渾身酒氣，一測酒測值達每公升0.22毫克，被依法扣車並製單舉發，陳才坦言，開車返家前有喝保力達藥酒，空酒瓶還在副駕駛座下，誇張行徑讓員警頻頻搖頭。

岡山分局指出，陳起初向警表示，身上會有酒味是當天中午喝保力達藥酒使然，但直到酒測值超過行政罰標準，陳男才說出實情，開車前又把中午喝剩的藥酒喝完。

不僅如此，員警後續還查出，陳汽車駕照於2022年酒駕後遭吊扣，此次是他十年內第二度酒駕，除依規定須吊銷駕照、移置保管車輛並吊扣汽車牌照二年外，依道路交通管理處罰條例規定，將處以同條第1項所定罰鍰最重12萬元罰鍰。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

陳姓男子轎車副駕駛座腳踏墊上，放著礦泉水和保力達藥酒一瓶。記者古和純／翻攝
陳姓男子轎車副駕駛座腳踏墊上，放著礦泉水和保力達藥酒一瓶。記者古和純／翻攝
警方對轎車臨停路邊的陳姓男子實施酒測。記者古和純／翻攝
警方對轎車臨停路邊的陳姓男子實施酒測。記者古和純／翻攝

酒測 酒駕 駕照 高雄市

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