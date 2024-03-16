聽新聞
test
0:00 / 0:00

「卡神」答話太大聲 法官：這不是菜市場

聯合報／ 記者王聖藜／台北報導

楊蕙如昨天出庭。記者王聖藜／攝影
楊蕙如昨天出庭。記者王聖藜／攝影
「卡神」楊蕙如被控利用舉辦WTA女子職業網球賽機會，詐領補助款九七七萬元，檢方起訴楊女求處重刑；台北地方法院昨天開庭，楊蕙如不但遲到，回答法官問題又太大聲，被法官訓斥「不要大小聲，這裡不是菜市場」。

楊蕙如前次開準備程序就沒有準時出庭，昨天又遲到，她向法官解釋是感冒拉肚子，「因為這件事情讓我身體很不好」。

楊蕙如辯護人說，楊女沒有偽造文書，也確實執行賽事，甚至去借高利貸來清償債務，全部的發票都用在執行賽事上，沒有違反商業會計法。

檢辯整理爭點時，楊蕙如對於相關收支明細有沒有送達體育局有所爭執，楊女認為，她當時生病住在醫院，有很多事情都不清楚。

不過，楊女數度答話的音量分貝過高，被法官訓斥「安靜啦」、「不要大小聲」、「這裡不是菜市場」。

楊蕙如另向法官聲請發還手機，表示很多扣案3Ｃ產品與案情無關，法官未對此作出裁示，改訂五月廿四日再開庭審理。

起訴指出，楊蕙如擔任易始、杰美、品原公司負責人，二○一五年易始取得WTA台灣公開賽舉辦權，楊女原與運動行銷龍頭寶悍運動平台合作，但因易始積欠賽事費用，寶悍不願繼續辦比賽。

因主辦賽事所費不貲，楊蕙如向台北市體育局、體育署、觀光局申請補助，開立未籌辦活動的杰美、品原等公司不實發票，詐領九七七萬元補助款。

楊蕙如 發票 體育

延伸閱讀

2024萬金石馬拉松邀奧運級菁英選手參賽 彩繪天燈許下心願

出庭又遲到...「卡神」楊蕙如詐977萬答辯太大聲 法官斥：這裡不是菜市場

女泳將新莊運動中心比賽 換衣竟被監視攝影看光光

中職／桃園棒球場傳趕不上開幕戰 市府說話了

相關新聞

無期刑假釋再犯要服完殘刑 違憲

男子謝朝和犯強劫（強盜）而強姦罪遭判無期徒刑，服刑十八年假釋後，又因竊盜罪被判一年二月徒刑，假釋被撤銷，依修正後刑法須服...

「無期徒刑本質是終身監禁」 違憲判決大法官有異見

憲法法庭昨判決無期徒刑假釋再犯一律再關廿五年規定違憲，但大法官蔡宗珍、朱富美均認為，無期徒刑本質上是終身監禁，立法建置撤...

「卡神」答話太大聲 法官：這不是菜市場

「卡神」楊蕙如被控利用舉辦WTA女子職業網球賽機會，詐領補助款九七七萬元，檢方起訴楊女求處重刑；台北地方法院昨天開庭，楊...

高雄騎士滿身酒味直盧警 一條金項鍊讓他拒測繳18萬元

張姓男子昨晚6時許騎機車未戴安全帽，在高雄市鳳林三路遭警網攔查，因滿身酒味且感測器測試亮紅燈，警方將機車鑰匙拔除，張卻直...

無期徒刑撤銷假釋得執行20年或25年違憲 法務部：啟動修法作業

針對憲法法庭作成無期徒刑撤銷假釋執行殘刑違憲判決，法務部晚間說，雖曾表示執行殘刑規定合憲，但對判決結果尊重，也將著手研議...

懲罰小弟自剁小指...開槍找人頂罪 弘仁會要角判5年8月

台日混血的竹聯幫弘仁會要角飯窪大輔，不僅涉嫌凌虐仇家，還因懷疑項姓小弟黑吃黑侵吞200萬詐欺不法所得，竟痛毆項男，要求項...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。