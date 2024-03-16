「卡神」答話太大聲 法官：這不是菜市場

楊蕙如昨天出庭。記者王聖藜／攝影 「卡神」楊蕙如被控利用舉辦WTA女子職業網球賽機會，詐領補助款九七七萬元，檢方起訴楊女求處重刑；台北地方法院昨天開庭，楊蕙如不但遲到，回答法官問題又太大聲，被法官訓斥「不要大小聲，這裡不是菜市場」。

楊蕙如前次開準備程序就沒有準時出庭，昨天又遲到，她向法官解釋是感冒拉肚子，「因為這件事情讓我身體很不好」。

楊蕙如辯護人說，楊女沒有偽造文書，也確實執行賽事，甚至去借高利貸來清償債務，全部的發票都用在執行賽事上，沒有違反商業會計法。

檢辯整理爭點時，楊蕙如對於相關收支明細有沒有送達體育局有所爭執，楊女認為，她當時生病住在醫院，有很多事情都不清楚。

不過，楊女數度答話的音量分貝過高，被法官訓斥「安靜啦」、「不要大小聲」、「這裡不是菜市場」。

楊蕙如另向法官聲請發還手機，表示很多扣案3Ｃ產品與案情無關，法官未對此作出裁示，改訂五月廿四日再開庭審理。

起訴指出，楊蕙如擔任易始、杰美、品原公司負責人，二○一五年易始取得WTA台灣公開賽舉辦權，楊女原與運動行銷龍頭寶悍運動平台合作，但因易始積欠賽事費用，寶悍不願繼續辦比賽。

因主辦賽事所費不貲，楊蕙如向台北市體育局、體育署、觀光局申請補助，開立未籌辦活動的杰美、品原等公司不實發票，詐領九七七萬元補助款。