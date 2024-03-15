高雄2成年人找少年當打手 亮出武士刀勒索恐嚇女子20萬

楊姓男子與胡姓女子有債務糾紛，前年某日凌晨，楊男找來廖男同謀恐嚇胡女，由廖先約出胡於高雄旗山街口談判，楊與2少年伺機從草叢間竄出，持刀棍勒索胡20萬元；當時，胡因身上僅4萬元，另約當晚交付16萬元；經胡報案後，當晚4人被捕送辦，本周三法院依恐嚇取財罪，將楊、廖二人各判刑8月。

前年9月14日凌晨3時許，廖約出胡在旗屏二路與吉洋街口談判，但廖事先準備了鋁製球棒2支、塑膠棍、武士刀2支、彈簧刀等，由楊與鄒姓2少年持刀械埋伏躲在草叢間，見雙方衝突，伺機竄出作勢毆打威脅胡，警方表示，胡機靈告知警方當晚會見面交付剩餘款項，因此，警方將計就計埋伏逮捕4人。

判決指出，楊、廖二人當時為年約30歲、22歲的成年人，竟唆使2名鄒姓未滿18歲少年犯罪恐嚇胡，依兒少法可加重其刑二分之一。

廖早有妨害自由、妨害性自主、公共危險、傷害、恐嚇累犯等前科，另因五年內未能悔改再犯行，所犯恐嚇取財罪，得加重其刑。此外，廖當天除了帶來塑膠棍、球棒，還拿出從友人取得的64公分長的武士刀1支，又犯未經許可持有刀械罪，被橋頭地院判處拘役50天，可以1000元折算1天易科罰金。