新北男遭沖壓機碾斷手指 協商未果「靠這方法」獲451萬補償

45歲阿宏（化名）在新北一間製造加工廠任沖床機操作員，2022年不慎遭連續沖壓機砸傷，導致右手截肢至遠端橈骨，發生職災後，勞資雙方雖曾私下協商，但未達成共識。經勞工局介入調解後，最終獲451萬元職災補償金。勞工局表示，去年勞資爭議調處案量達4305件，相較前年增加184件。

勞工局長陳瑞嘉表示，前二名爭議類型分別為工資、加班費爭議1844件、約42.8%；及請求資遣費爭議1093件、約25.4%，占所有爭議類型7成，經統計和解率約66.88%，為勞工爭取金額達3億2千萬元。此外，去年也受理勞資爭議仲裁申請64件，其中49件於仲裁程序中達成和解，爭取金額達977萬元。

勞工局表示，勞工與家屬常因職災事件突然發生措手不及，此類爭議的調解會議上，雇主常委託律師出席協商，為避免勞工與家屬因協商經驗不足，導致以過低且不合理的金額快速和解，勞工局會指派專業律師陪同調解。

勞工局指出，以阿宏為例，透過律師於調解會前先行瞭解案情，釐清勞方權益及雇主責任，並在調解會中協助勞方表達主張及訴求，歷經2次調解會議，資方同意除先前給付126萬元外，再給付325萬元，最終獲451萬元補償金。