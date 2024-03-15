新聞眼／獵人無罪、黑熊野放…理解多元文化 還有長路

原住民的狩獵文化蘊涵許多古老的山林知識。圖為獵人教導年輕族人狩獵的技巧。示意圖，非新聞相關人物。圖／聯合報系資料照片 經歷十一年的漫長判決，最高法院昨天宣判台東布農族獵人王光祿無罪；巧的是，林業署台東分署昨天也野放了一隻曾身中陷阱、經救援後恢復良好的台灣黑熊重返山林，而當初通報的布農族獵人也前往為黑熊祈福。這兩個看似「衝突」的場景，說的卻是同一個脈絡，就是主流社會如何理解原住民的狩獵文化，以及其背後的保育意涵。

王光祿無罪確定，雖然律師團與原民團體感到欣慰，認為這是一個「勇於承認錯誤」的判決，其實卻引起許多網友批評，有人質疑，為何在現代社會，什麼東西都買得到，原住民卻仍要維持「落伍」的狩獵文化，更認為狩獵是殘忍、野蠻且會破壞生態。

事實上原住民的狩獵文化蘊涵許多古老的山林知識，當中的許多禁忌，包含懷孕的動物不能打、動物繁殖季節也不可以上山，不可事先設定打獵的數量…其中背後連動是生態的平衡與族群的健康。想像一下，山林作為獵人的獵場，如果他們能夠正大光明地狩獵，就像自己的房子一樣，自然會在意其中的一舉一動，一旦有小偷跑進去，也必定會捍衛。獵人與保育看似衝突，但其實是具有相輔相成的關係。

只是長久以來，因主流社會對於狩獵文化普遍不理解，加上森林法及野保法限制，造成狩獵文化長期遭壓抑、走向地下化，不僅產生不少變質的亂象，也讓原住民與山林從此斷裂。

這幾年，林業署在許多部落推動狩獵自主公約及黑熊生態給付計畫，就是希望藉由賦權讓部落「共管」方式，重新縫合原住民與山林的親密關係，更進一步讓這些與野生動物生活在同一區域的山村居民，成為政府的保育夥伴。昨天野放的黑熊就是一例，通報黑熊受困就是布農族獵人，還將黑熊當成部落的一分子，給予祝福。

王光祿無罪了，但社會對於多元文化的理解，恐怕還有一段長路要走。