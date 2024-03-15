律師團堅持上訴 釐清原住民狩獵權

布農族人王光祿（前排中）。圖／聯合報系資料照片 王光祿案雖經總統特赦，但王光祿與一路協助他的律師團選擇繼續上訴，原住民法扶中心花蓮分部主任、律師林秉嶔表示，一來是總統特赦「免刑未免罪」，王光祿想為獵人洗刷罪名，二來是釋字八○三號雖就此案做成部分違憲、部分合憲解釋，卻沒務實面對有關原住民槍砲及野保法狩獵問題，留下曖昧不明空間，才會繼續打無罪判定的官司，希望藉此釐清這些問題。

林秉嶔說，釋字八○三號中留下一段模糊的話，「原住民基於非營利性自用而獵捕、宰殺或利用野生動物之行為予以規範…除有特殊例外，其得獵捕、宰殺或利用之野生動物，應不包括保育類野生動物，」這段文字也讓很多法院做成「原住民不可以打保育類動物」，從此只要原住民打野生保育類動物都會被一律起訴跟判決有罪。

林秉嶔說，但其實原住民狩獵除罪範圍不是以一般類或是保育類動物作區分，而是基於是否自用非營利，但這項文字已影響法院實務，在這次最高法院判決也做出釐清，最高法院認為王光祿基於非營利自用目的獵捕保育類野生動物，是野保法除罪化範圍。

此外，林秉嶔說，在釋字八○三號中，認為槍砲條例有關自製獵槍的規定，「應以原住民文化所允許之方式製造」，問題是，在原住民的文化中，並沒有自製獵槍的傳統，不該當成限制要件，這次最高法院也認為自製獵槍應包括「他製己用」、「自製他用」的情形，王光祿持拾得他人製造的獵槍狩獵，符合「供作生活工具之用」要件，應予除罪，至於槍枝是否使用制式子彈，不是判斷自製獵槍的標準。他也希望往後各級法院能夠按照此一判決意旨作為實務依據。

對於昨天的判定，台灣原住民族政策協會理事長陳旻園指出，此一判決支持原民護衛傳統文化，但被視為「王光祿法案」的「原住民漁民自製獵槍魚槍許可及管理辦法草案」遲遲沒下文，此一例外修法若不推出，原民狩獵動輒觸法，「還會有下一個王光祿」。