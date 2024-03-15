屏東長治鄉長涉貪判8年

屏東縣長治鄉長古佳川因涉貪汙，一審屏東地院重判8年、褫奪公權5年，他喊冤，要上訴爭取清白。記者劉星君／攝影 屏東縣長治鄉長古佳川連任成功後，涉以不實單據核銷公款5萬8350元遭檢方偵辦，一審昨依貪汙治罪條例重判有期徒刑8年，褫奪公權5年，可上訴，屏東縣政府依地方制度法規定，判決出爐即讓古停職，將派代理鄉長。古佳川激動地說，「太離譜，太不公平了，我要上訴爭取清白」。

屏東地檢署去年3月30日偵辦長治鄉長古佳川貪汙案，7月偵結，法院審理期間，古佳川共收押近11個月，今年元月31日裁定30萬元交保，古在今年2月1日復職，才復職43天，昨天一審又依貪汙治罪條例判刑重判。

古佳川昨喊冤，「太離譜了，對我公平嗎？會上訴爭取清白」、「我從頭到尾都沒有做的事情，被關這麼久！這些錢根本沒進我戶頭」

判決指出，古佳川在2020年5月底起數度利用職務核銷不實單據，包括核銷律師費、網購張惠妹演唱會紀念品，舉辦家宴等，次數達3次，不法利益共5萬8350元。合議庭指出，張姓課員已坦承犯行，古辯稱是張姓課員個人行為，他不知情，因信賴他人，未詳查內容就核章。但全案除張姓課員對古的犯行指證歷歷，還有多名鄉公所職員作證。