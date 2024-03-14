公所課長洩標案圖利廠商 3人移審法院裁定續押3月

桃園地檢署偵辦桃市內壢國中林姓前校長涉利用議員補助款，辦理學校採購收賄80萬元，意外揪出八德區公所民政課長張光輝多年洩標案圖利公所駐衛警吳淳洋投資的公司，將政府採購工程當自家私人工程發包，桃檢今依貪汙罪起訴林等5人，全案移審桃園地院，法官認定張光輝、吳淳洋及廠商張家睿3人有串證之虞，裁定羈押禁見3月。

桃檢指出，檢察官李韋誠指揮調查局桃園市調查處，偵辦時任內壢國中林姓校長利用桃園市議員補助款辦理學校採購，並收取賄賂，以及八德區公所民政課長張光輝洩漏採購招摽資料，共同與被告吳淳洋圖利得標案，經先後發動數次搜索，傳訊相關被告及證人，當庭逮捕吳淳洋、張光輝及吳家睿，向法院聲請羈押獲准後，專案團隊積極偵辦，今天進行首波起訴。 桃檢偵辦內壢國中林姓前校長利用學校採購收賄，意外揪出八德區公所民政課長洩標案圖利公所駐衛警的公司，今依貪汙罪起訴，全案移審桃園地院，法官認為張光輝、吳淳洋及廠商吳家睿有串證之虞，深夜裁定均予以羈押3月、禁止接見通信。記者陳恩惠／攝影