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歸亞蕾胞妹涉國安法今被起訴 同案作家、退將被羈押

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

作家祝康明、海軍退役少將孫海濤、高雄市退伍軍人協會理事長劉萬禮、藝人歸亞蕾胞妹等4人，被控收受大陸資金拉攏退役將領接受招待，宣傳統戰等政策，因涉國安法，由高雄高分檢主辦，檢調歷經4個月調查，今偵結起訴4人，其中祝、孫兩人移審高雄高分院後，法官裁定續押3個月。

檢方調查，作家祝康明、海軍退役少將少將孫海濤、劉萬禮及高雄市退伍軍人協會理事長秘書長歸亞蒂等4人，涉嫌拉攏國軍退役將領協助大陸統戰，並接受大陸資金購入伴手禮，發送粽子及花生糖等禮品，請退將、選民支持特定總統候選人。

2017年至2023年期間，祝康明、孫海濤等人，另涉收、拉攏國軍退役將領，前往中國和美國等地接受落地招待，由祝安排團員與大陸統戰部門等人接觸。

橋頭地檢署指揮調查局等單位蒐證後，去年11月發動搜索，約談20多名退將，複訊後依違反國安法、總統副總統選舉罷免法、反滲透法等罪，向橋頭地院聲押祝康明、孫海濤、劉萬禮等3人，均獲法院裁定交保。

橋檢不服抗告，高雄高分院撤銷原裁定，發回橋院重審，法院重開羈押庭，裁定祝康明、孫海濤、劉萬禮等3人羈押禁見。

祝康明為香港籍，一度外傳他為已故二級上將蔣緯國的前秘書，不過被蔣緯國舊部屬駁斥，稱祝康明未曾待過蔣緯國辦公室，是大騙子，已被視為「拒絕往來戶」。

檢調追查後，認定祝康明等人行為已構成替對岸發展組織，觸犯國家安全法，因國安法去年12月1日修正公告後，發展組織罪改為二審管轄，去年12月1日起，橋檢將全案移送高雄高分檢偵辦。

高雄高分檢檢察官陳俊宏偵結，認為祝康明等人涉嫌為大陸發展組織，今依違反國安法等罪將祝康明等4人起訴，孫、劉、歸等人另涉反滲透法、總統副總統選舉罷免法也一併起訴。

移審高雄高分院後，法官今傍晚裁定孫海濤、祝康明續押3個月，劉萬禮因患有重症，目前保外就醫。

高雄高分檢外觀。本報資料照片
高雄高分檢外觀。本報資料照片

國安法 退伍軍人

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