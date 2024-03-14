涉護航監視器採購案收賄百萬 檢廉今搜索約談陳重文共9人
國民黨台北市議員陳重文涉嫌替監視錄影器業者護航，收取賄款及不正利益上百萬。台北地檢署今指揮廉政署兵分26路，搜索陳重文議會辦公室、台灣智慧光網公司與住居所等地，依涉犯貪汙治罪條例約談被告陳重文、台智光公司李姓負責人等9人及5名證人。
去年12月間，台北市警局監錄系統專用傳輸網路服務費預算為5.5億元，後來發現原簽約比公告一般費率的價格貴9千萬元，預算調整減至4.6億元，業者認為損失，找陳重文協助施壓護航。
檢廉查出，陳重文去年12月間至今年1月間，涉嫌收受台灣智慧光網公司的賄款與不正利益共數百萬，利用職位施壓監視錄影系統傳輸網路服務費，最終預算為調整為5.2億元。
檢廉上午搜索陳重文議會辦公室，調取相關會議資料，將陳重文帶回約談。陳重文則表示，他監督警察局太認真遭報復，稱是司法迫害、政治追殺。
檢廉將依涉犯貪汙治罪條例之違背職務行賄等罪嫌，約談陳重文、李姓負責人等9人以及5名證人。
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