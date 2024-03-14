長治鄉長貪汙案一審重判8年 古佳川：上訴爭取清白

屏東縣長治鄉長古佳川連任成功，去年因貪汙案，購買張惠妹演唱會紀念品、到餐廳為父親慶生等，以不實單據核銷公款共5萬8350元，一審屏東地院今宣判，古佳川犯貪汙治罪條例第5條等罪，重判應執行有期徒刑8年，褫奪公權5年，可上訴。古佳川獲悉判決結果後，怒批「太離譜，太不公平了，我要上訴爭取清白」。

古佳川今未到庭聆判，他氣憤表示「我從頭到尾都沒有做的事情，還被關這麼久！這些錢根本沒有進我戶頭，哪個是我貪的嗎？」張姓課員犯的錯還被判緩刑，「對我真是太不公平」。

屏東地檢署偵辦長治鄉長古佳川涉貪汙案，去年7月偵結，法院審理期間，古佳川仍收押，古佳川收押近11個月，今年1月31日法院裁定30萬元交保，交保後古復職，今一審宣判，古將停職，屏東縣府將派任代理鄉長。

屏檢起訴指出，長治鄉公所課員張姓男子2020年1月到2021年3月，處理鄉長交辦事項與核銷經費，張男、古佳川，明知道編列於年度預算的一般事務費、工程管理費與特別費科目的公款，限於公務使用，若因公務接待或聯繫而支出，應取得品項及金額均如實開立單據。

檢方查出，2020年5月24、26日、12月13日，古佳川未到餐廳消費，古佳川在2021年1月，到餐廳消費，幫父親舉辦生日宴。古佳川購買張惠妹跨年演唱會紀念品及家人生日聚會等，均為私人開銷。古指示張男，事先取得空白收據不實核銷，註明由鄉長先行墊付等字樣，讓不知情的公所主計、出納與相關權責人員陷於錯誤，誤認古有因公餐敘及代墊費用，不實核銷公款5萬8千多元。