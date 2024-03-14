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校長收賄、公所民政課長聯合警衛圖利 桃檢起訴

中央社／ 桃園14日電

前內壢國中林姓校長涉嫌利用採購案收賄；前八德區公所張姓民政課長，涉嫌與前公所駐衛警合作洩密標案、圖利得標。桃檢今天起訴3人、沒收1209萬餘元犯罪所得，聲請從重量刑。

桃園地檢署調查，前內壢國中林姓校長，涉嫌在任職期間利用桃園市議員補助款辦理學校採購並收取賄賂；前八德區公所張姓民政課長，涉嫌洩漏採購招標資料，與時任八德區公所秘書室的吳姓駐衛警圖利得標案。

桃檢指出，林姓校長與某公司李姓負責人、某資訊公司吳姓負責人謀議，藉由聲請議員補助款辦理內壢國中民國109年、110年2項採購標案，再以綁標方式讓吳男的公司得標，再由李男轉交吳男所支付的賄賂新台幣10萬元及70萬元給林姓校長。

桃檢指出，經擴大偵辦林姓校長案後發現，吳姓駐衛警利用卓姓廠商為爭取山腳國小111年2項採購案、武漢國小111年採購案，謊稱與議員熟識、可幫忙，並在卓姓廠商得標後，以要行賄議員的名義，向卓姓廠商騙取148萬元。

桃檢調查，張姓民政課長因經辦八德區公所多項採購招標案，知道吳姓駐衛警有投資經營公司承攬標案，因此洩漏八德區公所107年3項採購標案招標資料，讓吳姓駐衛警得以先做投標準備，並順利得標其中1項採購案、圖得不法利益。

桃檢也說，張姓民政課長經辦八德區公所110年採購案時，再度以相同手法洩漏招標資料給吳姓駐衛警，吳姓駐衛警為避免投標廠商不足3家，仍邀其他無投標意願的廠商參與投標而圍標，最後順利得標圖得不法利益。

桃檢今天偵查終結，認林姓校長涉犯不違背職務收賄等罪，張姓民政課長、吳姓駐衛警涉犯圖利等罪，某資訊公司吳姓負責人涉犯不違背職務行賄等罪嫌，提起公訴，聲請沒收不法所得1209萬9285元。

桃檢指出，吳姓駐衛警、張姓民政課長否認犯行，飾詞狡辯、顯無悔意；吳姓駐衛警濫用議員補助款制度，且與張姓民政課長均在桃園市八德區公所任職，吳姓駐衛警承攬八德區公所標案，已有利益衝突之慮，張姓民政課長又洩密護航，惡性重大，建請法院從重量處有期徒刑9年7月不等。

收賄 桃園 議員

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