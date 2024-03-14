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詐領助理費竹縣議員鄭昱芸將入獄 竹縣缺額將補選 鄭：尊重司法

聯合報／ 記者黃羿馨巫鴻瑋郭政芬／新竹即時報導

新竹縣議員鄭昱芸將吳姓友人母子虛報為公費助理一案確定入獄。由於芎林鄉僅有1席次，任期也未達1/2，中選會將啟動補選機制。鄭昱芸表示，尊重司法。本報系資料照片
新竹縣議員鄭昱芸將吳姓友人母子虛報為公費助理一案確定入獄。由於芎林鄉僅有1席次，任期也未達1/2，中選會將啟動補選機制。鄭昱芸表示，尊重司法。本報系資料照片
新竹議員鄭昱芸將吳姓友人母子虛報為公費助理，一審依貪汙治罪條例利用職務機會詐取財物罪判刑7年4月，二審改判3年8月徒刑，褫奪公權2年，最高法院駁回上訴而定讞，並通知檢方啟動防逃機制，鄭昱芸確定入獄。由於芎林鄉僅有1席次，任期也未達1/2，中選會將啟動補選機制。鄭昱芸表示，尊重司法。

有消息指出，鄭昱芸已先向議會請辭，但新竹縣議會表示，目前尚未接獲鄭昱芸議員請辭消息，未來收到內政部中選會公文後，將啟動解職程序，並依照中選會公告3個月內完成補選。

鄭昱芸2018年12月25日起擔任新竹縣第19屆縣議員，她接續以吳姓友人母子為人頭，向新竹縣議會申報2人為公費助理，聘期分別為2019年12月25日至2019年12月31日、2019年5月1日至2022年12月24日，議會分別匯款11萬3674元、10萬4575元給吳姓母子後，2人再將款項交給鄭女，鄭女共計詐領21萬餘元助理費。

新竹地方法院一審認為鄭昱芸「犯後毫無悔意，無從輕量刑空間」，依貪汙治罪條例利用職務機會詐取財物罪判刑7年4月、褫奪公權4年，沒收犯罪所得。

鄭昱芸上訴，台灣高等法院二審認為，依照吳姓母子一致的證述和實際助理的證言，加上助理們和鄭女LINE對話紀錄，認為鄭女確實有相關犯行。

二審指出，鄭昱芸利用職務上機會犯詐取財物雖然不當，考量她擔任議員期間，確實服務縣民而辦理各項地方特色推廣活動，活絡地方社區事務，審酌詐領期間為8個月，若科以最低刑度仍嫌過重，而依刑法第59條規定減刑，改判3年8月徒刑，褫奪公權2年，沒收犯罪所得，最高法院認為判決認事用法沒有違誤，量刑妥適，駁回上訴，全案定讞。

中選會 新竹 議員

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