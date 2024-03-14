為年邁母親打獵煎熬11年獲清白 王光祿笑說：心中石頭終於放下了

布農族人王光祿（右）非常上訴案獲判無罪確定。圖／聯合報系資料照片 原住民王光祿為母親獵捕保育類動物台灣長鬃山羊、山羌遭判刑定讞，2021年被蔡英文總統特赦，但「免刑不免罪」，檢察總長替王光祿提非常上訴，最高法院今逆轉撤銷有罪確定判決，自為改判王光祿無罪確定；律師得知判決結果，打電話給王光祿報喜，王光祿笑著說「心中石頭終於放下了」。

律師羅惠馨指出，最高法院判決還給王光祿一個公道，認定王狩獵無罪，判決理由仍待最高法院提供新聞稿，但判決給原住民獵人很大的打氣，未來打獵也不用再擔心害怕。

她說，先前曾和王光祿談過，因王光祿已被特赦，最高法院無罪判決實際上也不會影響他的生活，但王光祿認為自身案件對於原住民狩獵文化、傳承下一代很重要；她打電話通知王光祿無罪消息，王光祿一開始有點愣住，但隨後笑著表示「心中的石頭終於放下了」。

羅惠馨表示，最高法院雖然已做出無罪判決，但她認為法令仍需要立法、行政機關進一步處理，健全法制，不能依賴法院在後端救濟，如此「緩不濟急」，今日判決只是第一個里程碑，後續修法也要有進展，讓法律更加完善。