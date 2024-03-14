阮綜合醫院經營權之爭...副院長妻遭痛毆喪失嗅覺 凶手最終下場曝光

阮綜合副院長阮仲炯妻子阮蘇貞被毆成重傷。圖／聯合報系資料照片 高雄市阮綜合醫院前副院長阮仲炯妻子阮蘇貞5年前被黑衣人埋伏痛毆重傷、失去嗅覺，阮蘇貞開記者會指與醫院經營權有關，檢警逮捕動手的男子宋文傑，一、二審依重傷害罪判宋4年6月徒刑，最高法院駁回上訴，全案定讞。

2019年間，阮綜合醫院爆發經營權之爭，同年5月社員總會董監事改選前夕，宋文傑搭乘辛姓友人的車，埋伏在阮蘇貞住處對面停車場，見阮蘇貞準備開車離去，上前詢問「是不是阮太太」，再徒手從車窗攻擊阮蘇貞頭臉部，開啟車門以棍棒毆打手腳和身體，阮蘇貞送醫急救有腦震盪及多處骨折，還出現嗅覺喪失。

宋文傑行凶後搭計程車離去，被檢警逮捕後辯稱與阮蘇貞是行車糾紛，當天臨時起意，否認與董監事改選有關，辛則稱只開車載人，不知宋去打人，但檢方認為宋作案前曾變裝，行凶後丟棄犯案衣物，再由辛接走，且供詞多變，認定動機與事實不符，起訴2人。

法院根據阮蘇貞就醫診斷紀錄，確認遭襲造成「嗅覺喪失」，已達重傷害程度，審理期間宋未清楚交代作案動機，認定他以行車糾紛飾詞，掩飾真實動機，一審依重傷害罪判宋4年6月徒刑，辛無罪。

檢方和宋均上訴，檢方認為阮蘇貞遇襲與家族醫院經營權糾紛有關，宋接受他人委託教訓、報復或威嚇阮蘇貞，他堅不吐實犯案動機，但犯行含恐嚇、強制等犯罪內涵，應量處更合理刑度。

二審認為，宋迄今未說明真正犯案動機，無法因此推論宋是受人委託，針對醫院經營權糾紛報復、恐嚇，一審量刑已審酌檢方事證及宋前科，在法定刑度內酌量科刑，維持一審判決，辛無罪確定；案件上訴，最高法院認為二審判決沒有違誤，駁回上訴而定讞。