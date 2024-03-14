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「甜心議員」林穎孟前夫少東為何反悔出百萬保金？裁定書：有家暴官司

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

林穎孟上月23日籌到100萬元免於羈押後步出法院。圖／聯合報系資料照片
林穎孟上月23日籌到100萬元免於羈押後步出法院。圖／聯合報系資料照片
有「甜心議員」之稱的前台北市議員林穎孟涉貪，偵查中交保的100萬元是前夫、誠泰銀行少東林致光所出金，林致光聲請換保獲准，林女已自籌款免於羈押。依台北地院裁定書，2人間存有家暴官司，林致光不能再當前妻的保人。

法官上月23日傳喚林穎孟，諭知林女當天務必提出100萬元「換保」，否則深夜將改裁羈押，林女5小時籌到款項，含淚獲釋走出法院。

依法院裁定書，林致光聲請退保表示，林穎孟2022年3月23日由檢方諭知以100萬元交保，他因為不忍心看見林女經整日偵查、又需四處籌錢，於是先替林女繳錢，而林女當天獲釋。

依裁定內容，林致光、林穎孟登記結婚之後，感情不睦，林孟穎對林致光提起刑事傷害、妨害自由、違反保護令等多件訴訟，雙方更於2023年9月15日開始分居、不相往來，2024年1月10日經家事法庭調解後，已成立離婚。

林致光認為，林穎孟與他有多起訴訟糾紛，現在關係惡劣至極，無法聯繫林女並擔保她可出庭，客觀上不適合、主觀上也沒有意願再擔任林女的具保人。

林致光聲請指，林穎孟擔任議員時年薪高達200多萬元，名下登記有坐落在台中市大里區的房地，並非沒有資力自任具保人，希望法院退還他100萬元。

法官調查，林穎孟、林致光2022年12月6日登記結婚，2人另有保護令案在台中地方法院審理，林致光聲請退保後，曾在今年1月19日單獨傳喚林穎孟到庭，就林致光想退保的事請林女表示意見。

當天，林穎孟不否認與林致光不睦，但稱檢方處分她交保時，她一時籌不出來，林致光主動替她給付，之後2人才在爭吵後復合。

法院裁定指，林穎孟開庭時稱「因林致光有辱罵我家人，我很生氣，才會在我跟他的對話紀錄中提到我家人當時已籌到90萬元，只是速度沒有林致光快」等，還說就算沒有林致光，家人一樣有能力幫她籌到保證金。

裁定書說，姑且不論林穎孟與林致光當初交保時的情感為何，不過，雙方現在不僅不宜私下聯繫，且彼此另有怨懟、說法迥異、針鋒相對，關係確已交惡決裂，林致光顯然無法督促林穎孟到案，反而有林穎孟報復不到案造成林致光損害的風險，准將林致光的100萬元與利息發還。

林穎孟與前助理男友葉曜彰涉嫌詐領助理費26萬餘元，2人依貪汙等罪嫌起訴，案由法院審理。

林穎孟 議員

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