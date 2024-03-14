國民黨士林北投議員陳重文 今早遭檢調搜索辦公室

台北市議員陳重文今早遭檢調搜索。本報資料照

國民黨台北市士林北投選區三連霸市議員陳重文，今早遭搜索約談。上午9時許，廉政署人員低調前往台北市議會陳重文辦公室搜索，引發議會人員議論紛紛，陳重文目前在在議會辦公室內，搜索或調閱資料，調查人員並未透露。 國民黨台北市士林北投選區三連霸市議員陳重文，今早遭搜索約談 上午9時許，廉政署人員低調前往台北市議會陳重文辦公室搜索。記者楊正海／攝影

【中央社／台北14日電】

廉政署人員今天上午前往國民黨籍台北市議員陳重文議會辦公室展開調查作業，並調取相關會議資料，轄區台北地檢署對此表示不便證實。

據透露，北檢今天指揮廉政署人員，上午9時抵達市議會，直接前往位於7樓的陳重文議員研究室，截至上午10時，廉政官仍在陳重文辦公室，並關上大門。

陳重文現為台北市議會第14屆第1選區 （北投區、士林區）議員，曾任第12屆、第13屆市議員，去年有意爭取北市第1選區（北投、士林）立委提名，經台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜協調，由同黨議員張斯綱出線。