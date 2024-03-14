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晶鑽行賄案 北市都發局前工程員判7年10月定讞
晶鑽建設公司被檢舉在多起建案申請執照及土地重畫區開發過程中，行賄雙北官員，檢廉搜索業者與涉案官員，時任新北市府地政局副局長王聖文在搜索結束後輕生，留下「我沒有拿他們的錢」遺書。其中，台北市都發局工程員戴一貫收賄40萬元，最高法院依不違背職務收受賄賂判刑7年10月，褫奪公權4年，沒收40萬犯罪所得定讞。
2017年2月21日，王聖文輕生讓檢廉調查晶鑽建設行賄雙北官員行動曝光，偵結後起訴戴一貫、晶鑽負責人李嘉詳等人。王聖文因死亡處分不起訴。
檢方起訴指出，李嘉詳為提早取得北市內湖晶鑽帝寶建案使用執照，透過白手套行賄戴一貫；戴知道晶鑽有貸款壓力，收20萬元賄款後，仍以未附竣工照片退件，藉此再要20萬元，事成才通過審查。
戴否認收賄40萬，但李嘉詳稱戴在2處地點收賄，還讓戴入股400萬元。
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