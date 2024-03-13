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幻想照護員霸凌 她招手「誘捕」女病友洩憤...掐頸1小時斷氣

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

宜蘭縣一家復康機構林姓女院民因懷疑工作人員霸凌她，竟遷怒病友，掐死極重度身心障礙的張姓女子，犯後還多次試探鼻息，確認被害人已無生命跡象才離去。宜蘭地方法院依殺人罪論處，審酌林女有精神疾病，減刑後判12年徒刑。因羈押期24日屆滿，台灣高等法院13日開訊問庭，對於是否延押，林女沒有意見，法官諭知候核辦。

林女（54歲）2007年起，就因重鬱症、精神分裂症等疾病就診住院，2008年11月間，被安置在一家復康機構。2022年9月中旬到下旬，林女兩度與其他院民吵架甚至打架，10月下旬因為想爬牆進護理站拿饅頭，被工作人員移到3樓保護室，情緒低落。

同年11月4日上午11點50分，林女原本躺在3樓保護室床上，看到張女在門外探頭，招手讓她進入室內，下床關上房門，挪動床鋪擋住門口，隨後將張女拉到地上，用雙手大力掐住脖頸，1小時後張女失去生命跡象，林女仍不斷試探氣息、加重掐脖力道、抬起張女頸部往地上摔，確認是否已經死亡。

殺死張女後，林女移開床鋪，敲打房門讓工作人員持磁扣開門；中午12點48分，她直接走出保護室，毫無遮掩意圖。照護員56分許發現躺在地上的張女，急忙送醫但不治。院方透過監視器畫面才得知慘劇，報警處理。

林女聲稱長期遭工作人員霸凌，被關進保護室後認為死路一條，才下手殺害張女。復康機構人員證稱，林女有時會幫忙洗碗筷、倒尿，但會因此而提出不合規定的要求，若不答應就會被記恨；她有時情緒不穩，會與其他院民衝突，或是找工作人員麻煩。

陽明交大附醫鑑定，林女多年酗酒，認知功能退化，有「酒精失智症」，病識感不佳，偏執多疑；基於她長年認知功能缺損，鑑定認為本案發生時，林女的辨識能力已減低。宜院認為林女的身心狀況雖符合減刑標準，但犯罪情節重大，不宜輕縱，考量她坦承犯行也有悔意，判12年徒刑，刑後監護4年。

案經上訴，案件由高院審理中，因林女的羈押期限3月24日屆滿，高院昨開訊問庭。檢察官認為羈押原因未消滅，有續押必要，林女則表示「聽得懂，沒意見」，律師則請法官依法審酌。法官諭知候核辦。

勒死復康機構女病友的林姓女子一審被依殺人罪判處12年徒刑，台灣高等法院13日開訊問庭，她對繼續羈押沒有意見。記者王宏舜／攝影
勒死復康機構女病友的林姓女子一審被依殺人罪判處12年徒刑，台灣高等法院13日開訊問庭，她對繼續羈押沒有意見。記者王宏舜／攝影

宜蘭 殺人 精神疾病

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