快訊

等紅燈出事！小客車未減速驚悚瞬間曝光 30歲工程師被撞飛宣布腦死

男松山站遭火車撞擊不治 鐵警見監視器：他在月台徘徊「越走越邊邊」

上市櫃半導體公司目前股利誰最香？ 聯電、世界擠進前五

聽新聞
test
0:00 / 0:00

詐領助理費110萬 台南前議員曾順良認罪、繳回犯罪所得「獲緩刑」

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南市前議員曾順良被控以人頭擔任助理，向議會詐領改制後第1至2屆議員助理補助費等110萬元，檢方依涉利用職務機會詐取財物、使公務員登載不實罪等起訴曾順良及潘姓特助等10人，曾順良認罪且繳回犯罪所得，應執行2年、褫奪公權2年，緩刑5年，並應向公庫支付100萬元。

檢調調查，曾順良、潘姓特助、許姓女性特助、蕭姓女會計等人，自曾於2010年12月25日起至2014年12月24日止擔任第1屆直轄市台南市議會議員期間，不實虛報陳姓女子2人為公費助理，並浮報公費助理薪資，領取公費助理薪資或春節慰勞金等款項，除將薪資發放給公費助理外，其餘未實際發放款項即均挪為議員服務處水電、文具、餐費、油資等日常開支用，詐取金額共計107萬9000元。

此外，曾順良等人自2014年12月25日起至2018年12月24日止則擔任第2屆市議員期間，不實虛報陳女等3人為公費助理，並浮報公費助理薪資，領取公費助理薪資或春節慰勞金等款項，除將薪資發放給公費助理外，其餘未實際發放款項即均挪為服務處水電、文具、餐費、油資等日常開支用，詐取金額共計2萬8000元。

台南地院合議庭指出，曾順良等10人均坦承犯行，且有相關證人證詞、台南市議會第1屆、第2屆議員自聘公費助理名單及相關證據資料，認曾等人犯行均明確。

合議庭表示，曾順良參與地方公共事務多年，所得補助費均用以維持議員服務處運作，並非作為個人享樂或中飽私囊，依其挪用流向及犯罪情節，尚非惡性重大，顯難與單純以人頭助理詐領補助款以飽足私囊情節同視，且曾順良於偵查中也主動將所詐領款項全數繳回，可見坦承己非、積極彌補損害心態。

同時，考量曾順良該部分犯行情節、所生危害等犯罪情狀，認科以依貪汙治罪條例減輕後最低刑度3年6月，尚屬過重，情節尚堪憫恕，再依法酌量減輕其刑。

合議庭認曾順良犯利用職務機會詐取財物罪共2罪，各處1年10月，均褫奪公權2年。應執行2年，褫奪公權2年，有期徒刑部分緩刑5年，並應向公庫支付100萬元。其餘潘姓助理等9人分處1年11月至4月不等徒刑。

且考量曾等人均因一時短於思慮，罹此刑章，犯後均已坦承犯行，表現悔意，均以暫不執行為適當，併宣告緩刑，以勵自新。

台南地院認曾順良犯利用職務機會詐取財物罪共2罪，應執行2年，褫奪公權2年，緩刑5年並應向公庫支付100萬元。圖／本報資料照
台南地院認曾順良犯利用職務機會詐取財物罪共2罪，應執行2年，褫奪公權2年，緩刑5年並應向公庫支付100萬元。圖／本報資料照

台南 薪資 議員 貪汙

延伸閱讀

詐領助理費110萬 台南前議員曾順良認罪一審獲緩刑

涉詐領助理費獲不起訴 南市7屆資深議員感謝司法還清白

影／大魯閣前總座謝國棟涉內線交易 認罪求緩刑：當初完全不知踩線

每票500元或1千元買票 民雄鄉代會前主席認罪獲改判

相關新聞

吳子嘉爆陳時中靠疫苗A一億美元 兩人今親上法庭互槓！

美麗島電子報董事長吳子嘉在政論節目說「蘇貞昌政府、陳時中部長靠疫苗A了1億美元」，被陳時中提告求償1000萬元，台北地方...

台中豪車業務經營選舉賭盤 桃檢起訴聲請沒收420萬

台中某歐系車行林姓男業務涉嫌夥同上游組頭、謝姓瑪莎拉蒂車友及某電子公司劉姓主管等，利用line群組自2023年6月起開設...

詐領助理費110萬 台南前議員曾順良認罪且繳回犯罪所得獲緩刑

台南市前議員曾順良被控以人頭擔任助理，向議會詐領改制後第1至2屆議員助理補助費等110萬元，檢方依涉利用職務機會詐取財物...

因細故刺死馬國來台大學生 檢起訴移審、法官裁定續押

陳姓男子到KTV消費時，友人誤闖他人包廂，當下雖未引發衝突，但在雙方各自結帳後，陳嫌與林姓友人與對方發生口角，持刀刺傷就...

殺警星二代獲調外役監 監委揪遴選1現象不合理：衍生勾結竄改情事

犯下夜店殺警案的易寶宏獲調外役監服刑惹議。監委王美玉調查發現，外役監遴選審查出現高分落榜、低分錄取不合理現象，及審查基準...

台中廍子里長涉找幽靈人口投票 二審逆轉「判當選無效」

台中市外埔區廍子里長廖泰祥被控，涉由妻子遊說，找來親友，設籍到里內，但沒有實際居住，擁有投票權後，投票給廖，涉違反選罷法...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。