詐領助理費110萬 台南前議員曾順良認罪、繳回犯罪所得「獲緩刑」

台南市前議員曾順良被控以人頭擔任助理，向議會詐領改制後第1至2屆議員助理補助費等110萬元，檢方依涉利用職務機會詐取財物、使公務員登載不實罪等起訴曾順良及潘姓特助等10人，曾順良認罪且繳回犯罪所得，應執行2年、褫奪公權2年，緩刑5年，並應向公庫支付100萬元。

檢調調查，曾順良、潘姓特助、許姓女性特助、蕭姓女會計等人，自曾於2010年12月25日起至2014年12月24日止擔任第1屆直轄市台南市議會議員期間，不實虛報陳姓女子2人為公費助理，並浮報公費助理薪資，領取公費助理薪資或春節慰勞金等款項，除將薪資發放給公費助理外，其餘未實際發放款項即均挪為議員服務處水電、文具、餐費、油資等日常開支用，詐取金額共計107萬9000元。

此外，曾順良等人自2014年12月25日起至2018年12月24日止則擔任第2屆市議員期間，不實虛報陳女等3人為公費助理，並浮報公費助理薪資，領取公費助理薪資或春節慰勞金等款項，除將薪資發放給公費助理外，其餘未實際發放款項即均挪為服務處水電、文具、餐費、油資等日常開支用，詐取金額共計2萬8000元。

台南地院合議庭指出，曾順良等10人均坦承犯行，且有相關證人證詞、台南市議會第1屆、第2屆議員自聘公費助理名單及相關證據資料，認曾等人犯行均明確。

合議庭表示，曾順良參與地方公共事務多年，所得補助費均用以維持議員服務處運作，並非作為個人享樂或中飽私囊，依其挪用流向及犯罪情節，尚非惡性重大，顯難與單純以人頭助理詐領補助款以飽足私囊情節同視，且曾順良於偵查中也主動將所詐領款項全數繳回，可見坦承己非、積極彌補損害心態。

同時，考量曾順良該部分犯行情節、所生危害等犯罪情狀，認科以依貪汙治罪條例減輕後最低刑度3年6月，尚屬過重，情節尚堪憫恕，再依法酌量減輕其刑。

合議庭認曾順良犯利用職務機會詐取財物罪共2罪，各處1年10月，均褫奪公權2年。應執行2年，褫奪公權2年，有期徒刑部分緩刑5年，並應向公庫支付100萬元。其餘潘姓助理等9人分處1年11月至4月不等徒刑。