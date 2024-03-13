威剛董事長投資慕求生技遭控背信 北檢不起訴：無違背職務行為

威剛董事長陳立白。圖／聯合報系資料照片

威剛集團董事長陳立白、財務長兼科技財會處副總經理李增華於2012年間，未經董事會決議，與投資慕求生技公司時任負責人朱寶麒約定投資1億元，換取RESEARCH公司50％的股份，遭人告發涉犯證券交易法之特別背信。台北地檢署認定，陳、李無違背職務行為，不起訴處分。

2012年間，陳立白以威剛、兆興、立萬利公司名義，分六次以1500萬至2000萬不等金額投資慕求公司共1億元，慕求依約轉移境外技術股東RESEARCH公司50％的股權，給由陳立白實質掌控的WISDOM公司。

雙方因合作破局，朱寶麒旗下公司經理人高禎祥，告發陳、李涉犯證交法之特別背信，認為兩人未洽請會計師評估交易價格合理性、未經董事會決議通過便投資，導致威剛受有損失1億元。

依照「威剛公司取得或處分資產處理程序」及「威剛公司投資類核決權限管理辦法」所示，取得價額1億元以下的有價證券的長期股權投資，送交部級主管複核，再送處級主管、總經理及董事長核定。

檢方調查，陳立白擔任威剛董事長期間核定兆興投資慕求公司，每筆交易1億元以下的權限範圍內，難認屬於違背職務行為。此外，立萬利公司於2012、2013年間分次投資慕求公司，每次投資金額為1500萬元，陳立白具有核准權限。

檢方認定，威剛於2013年間三次投資慕求公司，均由陳立白決行，於投資前取得損益表及資產負債表，三次投資均合於威剛公司程序與辦法規範。此外，因三次投資金額分別為1500萬、2000萬不等，均未達投資3億元門檻，實無必要洽請會計師就交易價格的合理性表示意見。

檢方今偵結，認定陳立白與李增華所為與特別背信罪構成要件不符，因罪嫌不足，全案獲不起訴處分。