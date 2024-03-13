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愛犬沒繫繩、沒套嘴咬傷人 嘉義縣飼主判刑還要賠12萬

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義縣林姓男子帶領4隻愛犬到公共空間散步，卻沒有繫繩、嘴套，有邱姓男子剛好經過，突然遭到其中1隻撲咬，邱男受到驚嚇摔倒，大腿咬傷、骨折。事後林男願賠償50萬元，但邱只拿到12萬元因而提告，嘉義地方法院依過失傷害罪判林男拘役50天，得易科罰金，可上訴。

去年6月26日上午林男帶著飼養的4隻愛犬隻到番路鄉「童玩館廣場」旁公共道路散步，邱男步行路過，突然竄出朝邱男狂吠，其中1隻狗更朝邱男左腿撲咬，邱男因為受到驚嚇摔倒，結果左側大腿咬傷、左側遠端橈骨骨折等傷害。

雖然事後林男家人賠償12萬餘元，但是邱男認為林男有立據表示願意賠償50萬元，沒有依約履行，雙方因損害賠償沒有共識，因此提出告訴。

法院審理，林男是犬隻的飼主，應注意對犬隻予以適當管束並使用防護器具，以免無故傷及他人，因疏於注意使得犬隻狂吠並撲咬邱男造成傷害；考量素行良好、坦承犯行、已經賠償12萬餘元，兼衡領有身障證明、智識程度、家庭經濟狀況勉持等，依犯過失傷害罪，處拘役50日，如易科罰金，以1千元折算1日。

男子帶愛犬散步沒有繫繩、嘴套，擔負愛犬咬傷路人罪責。圖／本報資料照片
男子帶愛犬散步沒有繫繩、嘴套，擔負愛犬咬傷路人罪責。圖／本報資料照片

傷害罪 嘉義 毛小孩 骨折

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