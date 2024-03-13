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海大馬籍生唱KTV被折疊刀捅大腿喪命 檢今偵結起訴2凶嫌

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

就讀國立台灣海洋大學馬來西亞籍陳姓大學生，與朋友到基隆市區1家KTV消費時，與陳姓被告及友人曾有口角。雙方結帳後各自等待友人時，陳嫌持折疊刀刺傷陳姓大學生和他的顏姓友人，陳男送醫不治。檢察官偵查後認定犯行，今依傷害致死、傷害罪嫌起訴陳嫌。陳嫌的林姓友人也有動手毆打被害人，另依傷害罪嫌起訴。

基隆地檢署起訴指出，陳姓男大生去年11月14日晚上10點多，與7名友人共同前往基隆市仁愛區仁二路某家KTV包廂內唱歌時，陳嫌的張姓、許姓友人因酒後互相推鬧，不慎撞進陳姓大學生及友人歡唱的包廂。張、許2人不斷道歉，雙方並未發生肢體衝突。

隔天凌晨4點許，雙方先後結完帳，下樓在街道各自等候友人時，同為22歲的陳嫌及林嫌，因先前發生友入誤入包廂事件時，與陳姓大學生及顏姓友人曾發生口角，陳嫌在騎樓持自備折疊刀，刺入陳姓大學生右腿，並劃傷顏男左大腿。

陳姓男大生傷勢嚴重，消防局獲報派遣救護車將他送醫急救，但因右股動脈橫斷大量出血、低血容性休克，導致多重器官衰竭死亡。顏男左大腿有撕裂傷，送醫後脫險。

檢方偵查後，認定陳嫌持刀劃傷顏男涉犯傷害罪，傷害陳姓大學生致死涉犯傷害致死罪，並將兩案合併依國民法官法、刑事訴訟法提起公訴。林男在雙方口角過程中，曾徒手毆打陳姓大學生頭部，造成右額受傷，另依傷害罪嫌提起公訴。

馬國陳姓大學生來台讀書喪命，財團法人犯罪被害人保護協會台灣基隆分會在案發後，陪伴來台的被害人家屬，提供即時關懷服務，並與被害人家屬創設LINE群組保持聯繫。犯保協會除回報案件相關進度，也會協助辦理請領保險金及補償金等事宜。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

就讀國立台灣海洋大學的馬來西亞籍陳姓大學生，與朋友到KTV唱歌。結帳後在騎樓被陳姓男子持刀刺傷，送醫不治。檢察官偵查後，依傷害致死罪嫌起訴陳嫌。記者邱瑞杰／攝影
就讀國立台灣海洋大學的馬來西亞籍陳姓大學生，與朋友到KTV唱歌。結帳後在騎樓被陳姓男子持刀刺傷，送醫不治。檢察官偵查後，依傷害致死罪嫌起訴陳嫌。記者邱瑞杰／攝影
就讀國立台灣海洋大學的馬來西亞籍陳姓大學生，與朋友到KTV唱歌。結帳後在騎樓被陳姓男子持刀刺傷，送醫不治。檢察官偵查後，依傷害致死罪嫌起訴陳嫌。記者邱瑞杰／翻攝
就讀國立台灣海洋大學的馬來西亞籍陳姓大學生，與朋友到KTV唱歌。結帳後在騎樓被陳姓男子持刀刺傷，送醫不治。檢察官偵查後，依傷害致死罪嫌起訴陳嫌。記者邱瑞杰／翻攝

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