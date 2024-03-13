新北副局長「以死明志」 北市都發局工程員收賄40萬最終判決出爐

台北市都發局工程員戴一貫。圖／聯合報系資料照片

晶鑽建設公司被檢舉在多起建案申請執照及土地重畫區開發過程中，行賄雙北官員，檢廉2017年搜索業者與涉案官員，新北市府地政局副局長王聖文在搜索結束後輕生，留下寫著「我沒有拿他們的錢」的遺書。其中，台北市都發局工程員戴一貫收賄40萬元，最高法院依不違背職務收受賄賂判刑7年10月，褫奪公權4年，沒收40萬犯罪所得定讞。

2017年2月21日，王聖文輕生讓檢廉調查晶鑽建設行賄雙北官員行動意外曝光，檢方偵結後依貪汙治罪條例等罪起訴戴一貫、晶鑽建設公司負責人李嘉詳、員工李志強、勝弘工程顧問公司負責人李勝輝、員工柏秋旺、統鈜工程顧問公司負責人王維君、修圖業者定明輝。王聖文因死亡處分不起訴。

檢方起訴指出，李嘉詳2014年為提早取得北市內湖區晶鑽帝寶建案使用執照，透過白手套李勝輝行賄戴一貫；戴知道晶鑽有貸款壓力，收20萬元賄款後，仍以未附竣工照片退件，藉此再要20萬元，事成才讓晶鑽通過審查。

戴否認收賄40萬元，堅稱自己奉公守法、秉公辦理，沒有包庇業者放水，還要求李嘉詳無須花錢；但李嘉詳稱，戴於2014年8月先後在台北市政府外和內湖某大賣場收受他的賄賂，還對他說 「你那個建案不錯喔，可以讓我投資嗎？但我一定要獲利」。李說，他不想得罪人，讓戴入股400萬元。

一、二審依貪汙治罪條例不違背職務收受賄賂罪判戴一貫7年10月徒刑，褫奪公權4年，沒收40萬元，但判決被最高法院撤銷發回更審；更一審認為戴破壞政府官箴形象，行為可議，且否認犯罪，還試圖於偵訊過程中要求李嘉詳不要提及行賄一事，毫無悔意，仍判刑7年10月，最高法院駁回上訴，全案定讞。

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