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涉貪案爆「滅證」風波…高虹安上午出庭 步伐加快、沒回應

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

新竹市長高虹安今天出庭。記者王聖藜／攝影
新竹市長高虹安今天出庭。記者王聖藜／攝影

台北地院審理新竹市長高虹安涉貪案今天開庭傳喚高等5名被告出庭，勘驗高所聲請前國會辦公室帳房「小兔」、黃惠玟受偵訊時對高有利陳述，開庭前，爆高虹安案發前下令助理滅證，高虹安今天步入法庭前加快步伐，未有回應。

今天在法庭外，仍有支高虹安的群眾出現並舉標語聲援，在高進入法院內大喊「檢調政治辦案」等，高虹安未對他們示意。

高虹安前天請新竹市政府行政處長吳皇昇代為回應「滅證說」。吳說，高虹安尊重司法，相信法官會還無罪的人該有的公道，還說依刑事訴訟法第33條第5項規定，持有卷宗及證物內容之人，不得就該內容為非正當目的之使用。

事實上，貪汙案偵結、起訴已經8個月，相關案卷早已與偵查機密無關，而吳皇昇所舉證的刑事訴訟法規定，約束對象是案子的「辯護人」、「被告」。

貪汙案被告是高虹安、高的前國會辦公室主任陳奐宇、前行政主任黃惠玟、前法務主任陳昱愷、綽號「水母」的前公關主任王郁文，其中，陳奐宇、黃惠玟、陳昱愷已認罪，高虹安、王郁文否認犯罪。

依公開證據，高虹安在案發前直接或間接指示助理「刪除對話紀錄」、「用潑咖啡方式讓主機壞掉」。

高虹安被控虛報、浮報助理酬金、加班費46萬30元，台北地檢署2023年8月14日依貪汙、偽造文書2罪起訴高虹安、陳奐宇、黃惠玟、陳昱愷、王郁文5人，高虹安如一審判決有罪，將丟失新竹市長資格。

聲援高虹安的群眾今天在法庭外喊「檢調政治辦案」。記者王聖藜／攝影
聲援高虹安的群眾今天在法庭外喊「檢調政治辦案」。記者王聖藜／攝影
台北地方法院上午審理新竹市長高虹安涉貪案，上午高虹安（前左）抵達地院時，支持者在後方舉牌，控訴司法不公，政治迫害。記者曾原信／攝影
台北地方法院上午審理新竹市長高虹安涉貪案，上午高虹安（前左）抵達地院時，支持者在後方舉牌，控訴司法不公，政治迫害。記者曾原信／攝影

偽造文書 王郁文 貪汙 高虹安

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