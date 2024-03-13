冷氣砸人案調解 工人、老闆踢皮球

新北市板橋區捷運新埔站外，去年七月廿日發生工人安裝冷氣不慎自十七樓掉落，砸死正在等公車的黃姓女大生，安裝工人李建邦與冷氣行老闆劉智輾被依過失致死罪嫌起訴。新北地方法院昨安排雙方調解，但李、劉二人互推責任，與家屬無法達成共識，將再行調解。劉男離去時表示自己「所託非人」，願盡力與家屬和解。

黃姓女大生的父母和胞姊昨均到場進行調解，家屬上次就已對兩人態度無法認同，昨天又看到李、劉兩人互相推諉，黃母在調解室外一度痛哭，不斷表示「女兒再也回不來了」。

上次開庭時，劉男大打家庭牌，自稱新婚二年孩子剛出生，表示自己很無辜；據悉，李男表示劉男明知自己對當天安裝的冷氣機型不熟，卻仍派他前往安裝，認為劉男也有相當責任。

案發當天上午，正在裝冷氣的李男，疑似因未遵守安全作業規定，導致卅三公斤重的冷氣機從天而降，就讀政大二年級的廿一歲死者，剛好跟胞姊在捷運站外的公車站牌等車，當場被掉落的冷氣擊中，連雙腿也因巨大衝擊力骨折，最後送醫不治。

檢警查出，住在該大樓十七樓的一名房客因新買窗型冷氣，由劉男安排李男前往負責安裝，李男當時卻將冷氣放在窗框上，未鎖好安全螺絲便擅自鬆手，以致冷氣墜落釀成意外。

檢察官認為，劉男雖有乙級冷凍空調裝修技術士資格，但明知李男缺乏經驗及專業安裝能力，仍為了省錢，輕率縱容李男進行高風險施工，因此與李男一併起訴，並求處重刑。