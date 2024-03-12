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和妻吵架害死長子後拋屍陽明山、次子也被餵藥傷腦 夫卻這理由減刑

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

周姓夫妻4年前爭吵推擠，周妻懷裡、3個月大長子休克死亡，兩人擔心牽連2歲大長女被安置，用垃圾袋打包到陽明山拋屍，次子出生後也因哭鬧，被餵鎮定劑、絲襪塞嘴虐待，造成次子永久性腦損傷。台灣高等法院今依過失致死等罪判周5年徒刑；一審依妨害幼童發育罪判周妻2年徒刑，遺棄屍體部分另判5月得易科罰金之刑，高院則予以緩刑3年。

周姓夫妻與原生家庭鮮少聯絡，近幾年幾乎斷了聯絡，周妻娘家甚至不知兩人前年3月生下次子。衛生單位雖有定期關心幼童接種疫苗情況，但因夫妻簽下拒絕接種疫苗切結書，衛生人員也無從知悉長子的情況。

本案因周妻良心不安自首，否則恐等到長子要接受國民教育時才會被發現。周妻稱因與丈夫爭吵衝突，兩人嚴重拉扯，導致懷中的長子休克，丈夫發現孩子沒了氣息，試圖做心肺復甦術急救，但還是回天乏術；夫妻擔心坐牢、長女會被安置，才選擇棄屍。

周妻說，次子出世後，因為丈夫怕吵，兩人討論後，才餵他吃鎮靜劑，平時也多用口水巾和絲襪蒙眼塞嘴，直有餵奶時才解開。

前年11月，周妻看到丈夫不斷搧次子巴掌，擔心次子跟長子淪落一樣下場，良心不安而報警；周姓男子否認妻子說法，辯稱長子死亡過失是妻子自己跌坐床上造成。

桃園地檢署偵結後，依過失致死、遺棄屍體和妨害幼童發展等罪起訴夫妻倆。

高院審酌周姓男子過失致長子死亡，又因不耐次子哭鬧而凌虐，考量他長期到精神科就醫等情狀，從一審5年6月減為5年徒刑懲儆。高院給予周妻緩刑3年，緩刑期間付保護管束，須完成認知教育輔導30小時。

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周姓夫妻4年前爭吵推擠，周妻懷裡、3個月大長子休克死亡，兩人擔心牽連2歲大長女被安置，用垃圾袋打包到陽明山拋屍，次子出生後也因哭鬧，被餵鎮定劑、絲襪塞嘴虐待，造成次子永久性腦損傷，台灣高等法院今宣判。記者王宏舜／攝影
周姓夫妻4年前爭吵推擠，周妻懷裡、3個月大長子休克死亡，兩人擔心牽連2歲大長女被安置，用垃圾袋打包到陽明山拋屍，次子出生後也因哭鬧，被餵鎮定劑、絲襪塞嘴虐待，造成次子永久性腦損傷，台灣高等法院今宣判。記者王宏舜／攝影

丈夫 棄屍 陽明山

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