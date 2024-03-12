美軍在台協助國軍訓練？遭澎湖醉男痛毆 3名美籍壯漢身分曝光

澎湖馬公市中正路麥當勞，去年12月26日凌晨發生鬥毆，澎湖呂姓男子等3人與3名美籍壯漢發生衝突，其中1名美國人遭毆受傷，3人不願追究，未對台灣人提告，不過警方仍依妨害秩序罪嫌移送，法院判呂男等3人6月徒刑，得易科罰金。

遭毆3人地方傳聞是派駐澎湖協助訓練的美軍特戰教官，但3人到案後，未證實具軍職身分，僅稱是美國在台協會雇員。

美國軍方經美國在台協會（AIT）安排，近年派出美國特種部隊軍人至國軍戰鬥部隊擔任戰技教官，此一鬥毆案曝光，被解讀是間接證實美軍在台協助國軍訓練，且觸角已伸入國軍前線戰鬥部隊。

判決指出，呂姓、劉姓、莊姓男子等3人去年12月25日至麥當勞附近的越南店消費，隔日凌晨1時許，呂男等人準備搭乘電梯離開，在電梯口碰到3名美籍壯漢，因雙方發生碰撞，加上語言不通，爆發推擠及口角衝突。

其中一名美籍男子，遭劉男、莊男徒手毆打，一旁另兩名美籍男見狀後，隨即將雙方隔開，呂男見對方想跑，還拿木椅、滅火器攻擊，讓已受傷的美籍男頭部受鈍挫傷。

警方獲報後到場，將涉案呂男帶回偵辦，美方3人雖然有人受傷，疑因身分敏感，但不願對呂男等人提出傷害告訴，也未到醫院驗傷就離去；不過，警方檢具事證後，仍依妨害秩序罪移送法辦。

澎湖地方法院審理後，認定呂男等三人在公眾得出入的場所實施強暴，依妨害秩序罪各判刑6月，得易科罰金。可上訴。

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