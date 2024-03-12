二連敗！中廣擅自出售3筆國有地 二審仍判應吐還交通部9201萬

中國廣播公司。圖／聯合報系資料照片

前總統陳水扁執政時期，交通部追討國民黨不當黨產，提訴訟要求中國廣播公司將板橋8筆、八里16筆土地所有權移轉登記勝訴，土地確定歸國有；交通部認為中廣擅自出售其中3筆土地，侵害國家利益，提告要求返還不當得利，一審判中廣應賠償9201萬餘元；案件上訴，台灣高等法院今仍判中廣應賠償9201萬餘元，可上訴。

交通部2004年追討國民黨不當黨產，提告索討中廣占用作為播放機室和發射站的板橋、八里土地，最高法院分別於2010年、2014年判決確認土地所有權皆為中華民國所有。

交通部主張，中廣1981年將板橋土地管理機關變更為自己，4年後再以「作價轉帳」方式將所有權移轉登記到自己名下，經法院判決確定土地移歸國有，但中廣分別於2002年10月22日、2003年10月22日，將其中2筆板橋土地出售給第三人。

另中廣1971年、1975年間以徵收或分割轉載方式，登記為八里土地的所有權人，交通部認為經法院判決確定八里土地為國有，但中廣2004年3月25日出售其中一筆土地給第三人。

交通部指出，中廣不是土地所有權人，無權處分或出售土地，侵害應歸屬於國家的利益，交通部身為管理機關，提告要求中廣返還2億2907萬餘元不當得利。

中廣反駁確定判決效力不及於已出售的板橋、八里土地，且板橋土地是政府為抵付推廣補助經費，而作價轉讓給的，中廣擁有土地所有權；另八里土地部分，是當初為建設發射站台，而自行購買的，事後聲請政府徵收土地，中廣也支付徵收相關費用，當然是八里土地所有權人。

一審認為，中廣無土地所有權，中廣出售國有土地確應負擔返還不當得利的責任，中廣當初以3610萬元、5586萬元分別出售板橋土地，再加上交通部請求八里土地5萬餘元，共判中廣應給付9201萬餘元給交通部。

二審指出，板橋、八里土地均為中華民國所有，中廣以買賣為原因辦理所有權移轉登記給第三人，屬於無權處分，導致中華民國受有損害，經核算中廣出售土地所受利益，仍判中廣應賠償9201萬9141元，僅廢棄、駁回利息部分。