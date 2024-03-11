嘉義警方瓦解詐騙集團 扣押百萬名車
嘉義市第二警分局接獲2名被害者報案，指稱遭許姓男子為首的詐騙集團拘禁、毆打，警方循線逮捕9人到案，檢方以許男有串證之虞向法院聲請羈押獲准，並扣押代步的百萬名車。
嘉義市第二警分局偵查隊長李思瑩今天告訴中央社記者，有被害者欲借錢，依約繳交個人證件給詐騙集團成員，被帶去金融機構辦理帳戶，隨即遭拘禁，直到帳戶被列為警示帳戶才獲釋。
同時，詐騙集團懷疑其中1名車手疑似黑吃黑，將人囚禁、毆打，還遭到脅迫辦理銀行帳戶，被害人趁隙脫逃。
警方接獲被害人報案後，成立專案小組調查，發現集團成員分布在嘉義地區，且行蹤難以掌握，就連拘禁被害人的地點也都選在集團成員自家。
經專案小組追查後，警方發現集團許姓男子（43歲）不僅日常生活都以百萬名車代步，就連收取贓款也是開著名車，絲毫不避諱。
專案小組日前兵分多路，在許男住家、高鐵嘉義站等處查獲集團成員到案，並在集團成員身上查獲毒品。
警方依組織犯罪防制條例、詐欺、妨害自由、傷害等罪，陸續將許男等9人移送嘉義地檢署，並擴大偵辦；檢方以許男有串供之虞向法院聲請羈押獲准，百萬名車也一同遭到扣押，其餘8名共犯無保請回。
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