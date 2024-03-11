快訊

獨／侯友宜左右手重出江湖 謝政達新職曝光：將全力以赴

奧斯卡／男星全裸出場？幕後花絮曝光 一片C字安全褲勇猛上陣

嘉義警方瓦解詐騙集團 扣押百萬名車

中央社／ 嘉義市11日電

嘉義市第二警分局接獲2名被害者報案，指稱遭許姓男子為首的詐騙集團拘禁、毆打，警方循線逮捕9人到案，檢方以許男有串證之虞向法院聲請羈押獲准，並扣押代步的百萬名車。

嘉義市第二警分局偵查隊長李思瑩今天告訴中央社記者，有被害者欲借錢，依約繳交個人證件給詐騙集團成員，被帶去金融機構辦理帳戶，隨即遭拘禁，直到帳戶被列為警示帳戶才獲釋。

同時，詐騙集團懷疑其中1名車手疑似黑吃黑，將人囚禁、毆打，還遭到脅迫辦理銀行帳戶，被害人趁隙脫逃。

警方接獲被害人報案後，成立專案小組調查，發現集團成員分布在嘉義地區，且行蹤難以掌握，就連拘禁被害人的地點也都選在集團成員自家。

經專案小組追查後，警方發現集團許姓男子（43歲）不僅日常生活都以百萬名車代步，就連收取贓款也是開著名車，絲毫不避諱。

專案小組日前兵分多路，在許男住家、高鐵嘉義站等處查獲集團成員到案，並在集團成員身上查獲毒品。

警方依組織犯罪防制條例、詐欺、妨害自由、傷害等罪，陸續將許男等9人移送嘉義地檢署，並擴大偵辦；檢方以許男有串供之虞向法院聲請羈押獲准，百萬名車也一同遭到扣押，其餘8名共犯無保請回。

嘉義 詐騙集團 車手

延伸閱讀

影／在同志交友軟體遇詐騙 女花5萬元買點數遇警關心嚎啕大哭

嘉義隱藏版異國料理！自然質感高調享受 正宗泰式美味上桌

偽裝陸官員持「通緝令」稱涉金融詐騙 留學生英國遭詐團騙700萬

嘉義梅山一日遊提案！ 拐過梅山36彎，到太平雲梯飽覽嘉義美景

相關新聞

民雄鄉代會前主席周榮茂涉嫌貪汙案 上訴二審被駁回

嘉義縣民雄鄉代會前主席周榮茂，被控任內涉嫌虛報或浮報購買茶葉、香腸禮盒等的數量及金額，向鄉代會不實請款核銷經費詐領121...

台灣電腦象棋王涉吸金1.2億 稱人工智能機器人操作投資

曾撰寫象棋程式參賽獲勝的「台灣電腦象棋王」鄭明政，涉嫌宣稱開發人工智能機器人操作投資股票等，以龐氏騙局向21人吸金1.2...

高虹安博論爭議與資策會調解破局 高委任律師：遺憾

新竹市長高虹安被資策會自訴抄襲與同仁共同發表的期刊論文重製在博士論文中，違反著作權法，台北地院分案安排調解，雙方在如何「...

趁大夜當班竟捲走15萬營業收入 全家店員下場曝光

新竹羅姓男子在全家便利商店工作期間，因積欠債務無力清償，去年6月竟趁自己值班時，將當班營收現金15萬6459元侵占入己，...

7歲童寫字不工整 安親班老師爆打耳光、扯頭髮撞牆下場慘了

許姓安親班老師3年前拿木棍、鉛筆打7歲學童的手心，甚至賞巴掌、強拉頭髮去撞牆，造成學童臉部、手部多處受傷，桃園市政府認定...

公車突然起駛害老婦摔慘5個月後死亡 業者司機判賠錢

高雄周姓老婦搭公車出門，剛上車還沒坐穩陳姓司機就貿然發車，周女沒站穩向前摔倒傷到頭，事隔5個多月後死亡，周女家屬不滿，認...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。