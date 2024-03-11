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高虹安博論抄襲風波「聲明喬不定」 與資策會調解破局了
新竹市長高虹安被資策會自訴抄襲與同仁共同發表的期刊論文重製在博士論文中，違反著作權法，台北地院分案安排調解，雙方在如何「聲明」上的文字喬不攏，資策會放棄調解，經此一程序，著作權案交回刑事法庭再審理。
台北地院一度為本案安排「雙調解人」，不過，最終讓調解高手、行政庭長黃柄縉任調解人，不過，調解時兩造各自堅持不讓步，調解告吹。
高虹安目前在台北地院審理中的案子即有3件，罪質最重者，是她在立法委員任內詐領國會助理酬金、加班費共46萬30元涉嫌貪汙，貪汙案一審有罪她必須去職，高另被筆名「翁達瑞」的旅美教授陳時奮自訴誣告罪。
高被自訴違反著作權法委任律師王世華、林冠佑、柯志諄訴訟並代行調解程序，資策會委任的代理人是律師陳家輝、周宇修，資策會同時認為高虹安涉及侵權，向高民事求償100萬元、要求道歉等。
不過，高虹案的訴訟代理人認為登報道歉違反憲法法庭判決，賠償金額也有再討論必要，雙方在調解時沒有共識。
高虹安博士論文「抄襲門」爭議，在2021年由陳時奮踢爆，資策會2022年10月對高虹安提起附帶民事求償的侵權自訴案，法院分案審理。
資策會對高虹安提自訴主張，高虹安與資策會同仁發表的2篇期刊論文，其著作權屬於資策會，高卻抄在論文中，資策會認為，高的博士論文包含文字、圖片、表格、公式都複製2017年的2篇期刊論文，一篇重製約8成，另一篇重製約3成，高有重製、改作的違法問題，造成資策會權利受損。
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