國寶總裁朱國榮棄保5億潛逃 外傳帶嫰妻搭私人飛機落腳俄羅斯

國寶集團總裁朱國榮捲入多件炒股及內線交易案，「超跑達人」周哲男涉提供遊艇、船長鍾明華父子3人駕船協助朱潛逃偷渡至菲律賓，外傳朱輾轉逃亡多處，目前已落腳俄羅斯。對此，北檢回應，案件仍偵查中，不便證實。

朱國榮去年9月棄保潛逃偷渡至菲律賓，外傳藏身萬那杜，鏡週刊今報導，朱國榮後來從萬那杜逃亡至以色列，目前人在俄羅斯首都莫斯科。北檢則回應，案件偵查中，不便證實。

檢方統計，朱國榮有6起案件遭到通緝，北檢2月間發函外交部註銷廢止朱國榮護照，最高檢察署將函請調查局及刑事局盡速將朱國榮緝捕歸案。

檢警掌握，最初是由周哲男涉提供遊艇給朱國榮潛逃，再由鍾明華父子3人駕駛遊艇載朱偷渡至菲律賓。周哲男因涉嫌台中商銀10億元掏空案，目前在押中。