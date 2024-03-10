別再相信！分解茶不會「分解」酒精 高雄女猛灌仍超標
高雄郭姓女子與朋友相約喝酒，以猛灌「分解茶」就能將酒精成功分解，聚會結束後騎車要回住處，員警攔查酒測仍超標，被依公共危險罪移送偵辦。
警方調查，鳳山分局新甲派出所員警3月8日晚間巡邏經過海洋一路71巷口，見郭女（59歲）騎車搖晃，員警上前攔查，直接要求接受酒測，郭女不以為意，自信能夠過關，沒想到一吹測當場傻眼，呼氣酒測值超過每公升0.25毫克。
郭女自稱，當天晚上她跟朋友喝了2瓶啤酒後，原以為喝了「分解茶」就能加速酒精代謝，想說酒退了就騎車回家，沒想到酒測值仍超標。
警方問詢後，因郭女酒測值超標，當場將她逮捕並移置保管車輛，警詢後依公共危險移送高雄地檢偵辦。警方指出，民眾飲酒後一般解酒偏方效果有限，切勿以身試法，危害自身與他人的生命安全。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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