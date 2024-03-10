快訊

三星中階手機Galaxy A55、Galaxy A35來了免1萬5！2款差異、定價、規格比一比

「下接桃園、上望新北」 鄭文燦鞏固本命區 桃園王下一步轉戰雙北？

沒蘇丹紅…紅辣椒粉遭驗出「禁用農藥」 小磨坊回應了

軍人賣軍方廢棄電纜挪充公用車修車費 二審仍認貪污

中央社／ 台北10日電

林姓軍人駕公用車時自撞，卻涉變賣軍方廢棄電纜線7萬多元挪當修車費，不服一審依貪污治罪條例論罪，判刑1年8月、緩刑4年，提上訴；二審認定上訴無理由，仍維持原刑度。

判決指出，國防部參謀本部資通電軍指揮部資訊通信聯隊資通支援第一大隊資通作業二中隊網傳作業隊的陳姓少校隊長、林姓上士組長被控於民國109年1月16日執行任務返回營區途中，駕駛不慎自撞涵洞，導致工程車冷氣機及板金受損。

為維修車子，陳男規避行政究責，不辦理出險，於同年2月10日指示林男將營區倉庫內廢棄電纜線2400公斤，以每公斤30元價格運出營區變賣，取得新台幣7萬2000元，全數用以支付車子維修費。

隔年，陳男在行政調查後，與林男主動向桃園憲兵隊坦承犯行，主張願接受裁判，及繳回7萬2000元；檢察官依貪污治罪條例的共犯侵占公有財物罪嫌起訴。

一審法院審酌2人自首並繳回犯罪所得，依現役軍人共犯侵占公有財物罪，判陳男2年、林男1年8月，均獲緩刑4年，須各支付公庫8萬元、5萬元及均須參加法治教育課程。

陳男未提上訴，已確定；林男則提起上訴，案件由二審台灣高等法院審理。

林男及律師主張，林男行為應不適用貪污治罪條例，因為本件網傳作業隊的「廢棄電纜線」已非屬軍品、軍用器材，為廢棄物，應非貪污治罪條例侵占公有財物罪所指的「公有財物」範圍，僅是違反報廢行政規定，僅有行政責任。

二審指出，林男行為構成貪污治罪條例的侵占公有財物罪，審酌他犯後於偵查、原審均坦承犯行，在二審期間的犯後態度，已全數繳還犯罪所得，兼衡國防部參謀本部資通電軍指揮部表示願意給予悔過遷善機會等語。

二審日前認定林男上訴無理由，依貪污治罪條例的侵占公有財物罪判刑1年8月、緩刑4年，須支付公庫5萬元及參加法治教育課程。可上訴。

侵占 國防部 貪污

延伸閱讀

帶少女公園廁所打完砲就提分手挨告 男願賠150萬獲緩刑

前職棒球員陳凱倫想性侵隊友妻「拜託一次就好」 最終判1年半定讞

編成新興守備兵力 憲兵重新進駐北市辛亥營區

8百噸問題乳瑪琳進了消費者肚 二審負責人減刑、沒收金額少了10億

相關新聞

假AI投資 台灣電腦象棋王涉吸金1.2億

撰寫象棋程式聞名的「台灣電腦象棋王」鄭明政，涉嫌宣稱開發人工智能機器人操作投資，以龐氏騙局向廿一人吸金一點二億元。刑事局...

涉貪案公開卷證 助理爆高虹安下令滅證

新竹市長高虹安被控貪汙案密集審理，依公開卷證，有助理稱案發前，高下達滅證指令，要求助理用「潑咖啡之類的方式讓主機壞掉」，...

違法蘇丹紅添加愈來愈烈 法務部長蔡清祥說重話：擴大偵辦

針對國內爆發市售食品添加辣椒粉含「蘇丹紅」事件愈來愈烈，法務部長蔡清祥今天上午出席「蘇丹紅聯繫平台會議」之後表示，上周已...

國寶總裁朱國榮棄保5億潛逃 外傳帶嫰妻搭私人飛機落腳俄羅斯

國寶集團總裁朱國榮捲入多件炒股及內線交易案，「超跑達人」周哲男涉提供遊艇、船長鍾明華父子3人駕船協助朱潛逃偷渡至菲律賓，...

影／林口警溯源打詐！意外查獲29歲「7條通」車手 上銬法辦

林姓老翁這月初加入一LINE投資群組，對方誆以協助申購股票中籤率高，誘騙林姓老翁陸續面交71萬元。日前林口警方偵破一起詐...

砷化鎵晶圓代工大廠穩懋董座收恐嚇信 前法務特助逼他卸任被起訴

砷化鎵晶圓代工大廠穩懋（3105）董事長陳進財疑遭公司解雇的前法務特助林姓男子，寄恐嚇信恐嚇要求自請卸任，信件洋洋灑灑寫...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。