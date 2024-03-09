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小黃司機與健身教練行車糾紛 竟持辣椒水噴他眼睛灼傷

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南30歲李姓小黃司機前年4月27日晚間與張姓健身教練轎車，因行車糾紛，張趁在永康區中華路段停等紅燈時，搖下車窗並手持甩棍揮舞，示意李不要靠近，但李未因此作罷，停在中華東路道路中間，張脫衣下車理論，李持辣椒水噴對方眼睛而灼傷，法官認他犯傷害罪判3月。

李承認有對方噴辣椒水，辯稱自己是正當防衛。他反控對方之前有將甩棍伸出車窗外，且下車後作勢打他，他為防衛自身安全才噴辣椒水。

張提行車紀錄器及道路監視錄影等，指李前後持辣椒水噴他4次。他說，李持辣椒水噴他眼睛，使其皮膚及雙眼灼傷後，駕車離開。張驗傷後，報警處理。

台南地院審理期間，雙方以分期給付2萬元達成和解，但李繳付1萬元，即未依約履行賠償。台南地院認為，李不思以理性方法解決行車糾紛，於衝突激化之際以辣椒水傷害告訴人，造成對方受皮膚及雙眼化學性灼傷等傷害，對他人身體法益欠缺尊重。

另李審理時坦承犯行，但未依約履行賠償，又有多次暴力犯罪前科，素行不良等一切情狀，認李犯傷害罪處3月，可易科罰金。

台南地院指出，李男不思以理性方法解決行車糾紛，於衝突激化之際以辣椒水傷害告訴人，造成對方受皮膚及雙眼化學性灼傷，又有多次暴力犯罪前科，認他犯傷害罪處3月。圖／本報資料照
台南地院指出，李男不思以理性方法解決行車糾紛，於衝突激化之際以辣椒水傷害告訴人，造成對方受皮膚及雙眼化學性灼傷，又有多次暴力犯罪前科，認他犯傷害罪處3月。圖／本報資料照

傷害罪 台南 辣椒水

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