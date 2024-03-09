聽新聞
test
0:00 / 0:00
賓士跑車嘉市區自撞路燈 車毀人傷稱閃車 警酒測破表
1名21歲年輕男子駕駛白色賓士雙門跑車今天清晨6點多，於嘉義市區海口寮路與世賢路口自撞燈桿，撞擊力道強大，車頭嚴重毀損，駕駛受傷送醫，警方訊問，男子供稱閃車不慎，但酒測值高達每公升1.01毫克，依公共危險送辦，還要賠償市府路燈電桿。
消防局派遣德安分隊救護車出勤救護，白色賓士跑車頭嚴重毀損，路面滿是汽車散落零件，路燈遭撞倒占據多個車道，駕駛意識清楚，幸繫安全帶，臉部擦傷，駕駛指稱為閃車不慎撞上路燈，但警方酒測，酒測值達1.01mg/l，依法送辦。
駕駛酒駕肇事，除價值逾200萬元的高級賓士跑車嚴重毀損，需大筆修理費，還要吃上酒駕公共危險官司，市府工務處說，等警察局函文告知肇事者資料後，將依程序向肇事駕駛求償。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言