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賓士跑車嘉市區自撞路燈 車毀人傷稱閃車 警酒測破表

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導

1名21歲年輕男子駕駛白色賓士雙門跑車今天清晨6點多，於嘉義市區海口寮路與世賢路口自撞燈桿，撞擊力道強大，車頭嚴重毀損，駕駛受傷送醫，警方訊問，男子供稱閃車不慎，但酒測值高達每公升1.01毫克，依公共危險送辦，還要賠償市府路燈電桿。

消防局派遣德安分隊救護車出勤救護，白色賓士跑車頭嚴重毀損，路面滿是汽車散落零件，路燈遭撞倒占據多個車道，駕駛意識清楚，幸繫安全帶，臉部擦傷，駕駛指稱為閃車不慎撞上路燈，但警方酒測，酒測值達1.01mg/l，依法送辦。

駕駛酒駕肇事，除價值逾200萬元的高級賓士跑車嚴重毀損，需大筆修理費，還要吃上酒駕公共危險官司，市府工務處說，等警察局函文告知肇事者資料後，將依程序向肇事駕駛求償。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

嘉義市區海口寮路與世賢路口，清晨6點多，1名21歲年輕男子駕駛白色賓士雙門跑車自撞燈桿，撞擊力道強大，車頭嚴重毀損，駕駛受傷送醫。記者魯永明／翻攝
嘉義市區海口寮路與世賢路口，清晨6點多，1名21歲年輕男子駕駛白色賓士雙門跑車自撞燈桿，撞擊力道強大，車頭嚴重毀損，駕駛受傷送醫。記者魯永明／翻攝
嘉義市區海口寮路與世賢路口，清晨6點多，1名21歲年輕男子駕駛白色賓士雙門跑車自撞燈桿，撞擊力道強大，車頭嚴重毀損，駕駛受傷送醫。記者魯永明／翻攝
嘉義市區海口寮路與世賢路口，清晨6點多，1名21歲年輕男子駕駛白色賓士雙門跑車自撞燈桿，撞擊力道強大，車頭嚴重毀損，駕駛受傷送醫。記者魯永明／翻攝

賓士 跑車 酒測 酒駕

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