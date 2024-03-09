賓士跑車嘉市區自撞路燈 車毀人傷稱閃車 警酒測破表

1名21歲年輕男子駕駛白色賓士雙門跑車今天清晨6點多，於嘉義市區海口寮路與世賢路口自撞燈桿，撞擊力道強大，車頭嚴重毀損，駕駛受傷送醫，警方訊問，男子供稱閃車不慎，但酒測值高達每公升1.01毫克，依公共危險送辦，還要賠償市府路燈電桿。

消防局派遣德安分隊救護車出勤救護，白色賓士跑車頭嚴重毀損，路面滿是汽車散落零件，路燈遭撞倒占據多個車道，駕駛意識清楚，幸繫安全帶，臉部擦傷，駕駛指稱為閃車不慎撞上路燈，但警方酒測，酒測值達1.01mg/l，依法送辦。

駕駛酒駕肇事，除價值逾200萬元的高級賓士跑車嚴重毀損，需大筆修理費，還要吃上酒駕公共危險官司，市府工務處說，等警察局函文告知肇事者資料後，將依程序向肇事駕駛求償。

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