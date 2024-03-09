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139縣道改裝車隊噪音惱人 警方春節至今告發41件

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導

南投市139線縣道又出現改裝車製造噪音，讓居民難以忍受。南投警分局加強取締噪音熱點路段，從春節連假至今不到一個月，共取締41件違規車輛，累計裁罰7萬元，主要集中在139縣道，超標車輛除了罰款也需複檢，終於讓違規車輛收斂，警方強調會持續執法，還給居民應有安寧。

139縣道位在八卦山脈稜線上，北從彰化市南投南投縣名間鄉，景觀優美加上沿途多處彎道，吸引重機車隊和改裝車集結，除了高速過彎壓車，改裝車引擎聲震耳欲聾，車隊高速呼嘯而過享受馳騁快感，噪音卻讓居民苦不堪言，尤其是夜晚更讓居民難以入睡，成了當地公害。

南投警分局表示，春節連假開始，139縣又出現重機車、改裝車隊集結，警方配合環保局，對南投市、名間鄉噪音熱點路段加強噪音取締，除了設立攔檢點外，還架設聲音照相科技設備，依照違規輕重開罰，遏止飆車和噪音違規。

聲音照相科技執法由麥克風、風速計、魚眼攝影機、車牌辨識攝影等設備組成，取締標準則參照機動車輛噪音管制標準，限速50公里以下路段，不得超過86分貝；限速50公里至70公里路段音量不得超過90分貝。超標5分貝以內開罰1800元、5至10分貝罰2700元、10分貝以上罰3600元。

南投縣環保局指出，南投縣山區多景觀美，投139線、136線縣道及台14線、台3線、台21線通往日月潭、溪頭、清境等知名景點，假日也由改裝車隊出遊。環保局和警方、監理單位合作，不定時攔檢及跨縣市聯合稽查，在噪音熱點路段及時段增加「科技執法聲音照相」蒐證取締及告發。

警方也將持續透過交通稽查、路檢勤務，針對酒後駕車、危險駕車、 超速行駛及無照駕駛等違規行為加強取締，不定時辦理聯合稽查改裝車輛，維護交通安全。

南投警分局透過攔查和科技執法，不到1個月告發41件噪音違規。圖／南投警分局提供
南投警分局透過攔查和科技執法，不到1個月告發41件噪音違規。圖／南投警分局提供
南投警分局增加聲音照相科技執法，針對噪音熱點路段加強取締。圖／南投警分局提供
南投警分局增加聲音照相科技執法，針對噪音熱點路段加強取締。圖／南投警分局提供
南投警分局透過攔查和科技執法，不到1個月告發41件噪音違規。圖／南投警分局提供
南投警分局透過攔查和科技執法，不到1個月告發41件噪音違規。圖／南投警分局提供

南投縣 噪音 超標

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