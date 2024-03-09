噪音車新規範上路 台南聯合稽查 4小時舉發27輛車違規

為減少噪音車擾民，台南市警五分局昨晚會同環保局、台南監理站，在民德國中周邊西門路段聯合稽查，針對車輛燈光、引擎、車身及排氣管違規改裝或未依規定申請檢驗等違規事項稽查取締，短短4小時共計舉發27輛車輛違規。

市警五分局交通組指出，為有效解決並管理改裝排氣管產生噪音問題，日前環境部訂定「機動車輛替換用消音系統認證管理規範」，交通部修訂「道路交通安全規則」要求使用中車輛如有變更排氣管，應經各地環保局噪音檢驗合格後至監理單位辦理變更登記，預計自114年起列為車輛檢驗項目，以達源頭管理目的。

然而，很多人不知道新規範上路前，多數自行改裝的排氣管並無違規，也不需要檢驗，僅能從噪音超標部分依「噪音管制法」著手裁罰，透過噪音車源頭管理後，可望降低改裝排氣管噪音。

據統計，昨晚在民德國中周邊共計攔查車輛72輛，取締頭燈違規改裝1件、其他車體及方向燈等改裝25件，同時攔查檢驗噪音車輛計7輛，其中1輛噪音超標。