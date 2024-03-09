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噪音車新規範上路 台南聯合稽查 4小時舉發27輛車違規

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

為減少噪音車擾民，台南市警五分局昨晚會同環保局、台南監理站，在民德國中周邊西門路段聯合稽查，針對車輛燈光、引擎、車身及排氣管違規改裝或未依規定申請檢驗等違規事項稽查取締，短短4小時共計舉發27輛車輛違規。

市警五分局交通組指出，為有效解決並管理改裝排氣管產生噪音問題，日前環境部訂定「機動車輛替換用消音系統認證管理規範」，交通部修訂「道路交通安全規則」要求使用中車輛如有變更排氣管，應經各地環保局噪音檢驗合格後至監理單位辦理變更登記，預計自114年起列為車輛檢驗項目，以達源頭管理目的。

然而，很多人不知道新規範上路前，多數自行改裝的排氣管並無違規，也不需要檢驗，僅能從噪音超標部分依「噪音管制法」著手裁罰，透過噪音車源頭管理後，可望降低改裝排氣管噪音。

據統計，昨晚在民德國中周邊共計攔查車輛72輛，取締頭燈違規改裝1件、其他車體及方向燈等改裝25件，同時攔查檢驗噪音車輛計7輛，其中1輛噪音超標。

警方表示，即日起至12月31日前，車主可至環境部「替換用排氣管噪音檢驗資訊系統」掛號登錄預約，待環保局通知後前往檢驗，緩衝期間，如未辦理掛號登錄作業且經攔查，將直接由各縣市環保局協助辦理登錄及檢驗，檢驗不合格者將依噪音管制法第26條處1800元至3600元罰鍰及限期改善外，請有改裝排氣管的車主勿有僥倖心態，盡速至網站辦理登記檢驗，以免受罰。

警方表示，即日起至12月31日前，自行改裝的排氣管車主可至環境部「替換用排氣管噪音檢驗資訊系統」掛號登錄預約，待環保局通知後前往檢驗。圖／讀者提供
警方表示，即日起至12月31日前，自行改裝的排氣管車主可至環境部「替換用排氣管噪音檢驗資訊系統」掛號登錄預約，待環保局通知後前往檢驗。圖／讀者提供
台南市警五分局昨晚會同環保局、台南監理站，在民德國中周邊西門路段聯合稽查噪音車等違規，短短4小時共計舉發27輛車輛違規。圖／讀者提供
台南市警五分局昨晚會同環保局、台南監理站，在民德國中周邊西門路段聯合稽查噪音車等違規，短短4小時共計舉發27輛車輛違規。圖／讀者提供

台南 噪音 超標 車主

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