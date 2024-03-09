藉口修船走私菸 陸船長等9人被訴

多哥籍雜貨船以修船名義入港，走私97萬3850包私菸，市值逾7000萬元。記者古和純／翻攝 高雄地檢署年初接獲海巡署通報，疑有大陸人駕駛雜貨船載運走私菸來台，一月五日於旗津區某造船廠搜索查扣近二千箱走私菸，市值超過七千萬元，帶回大陸籍俞姓船長等八人訊問，並溯源查獲簡姓台灣人假藉修船名義引船入港。雄檢偵結，依菸酒管理法起訴九人。

去年十二月卅日，俞姓船長（五十一歲）駕駛多哥共和國籍雜貨船，帶領五名大陸籍、兩名緬甸籍船員，自高雄外海出發，航行至香港附近海域，載運多達九十七萬三八五○包私菸後，將私菸藏在密艙內，以鐵板封艙，企圖躲避查緝。

雄檢獲報，查出走私菸的幕後黑手為大陸籍、自稱「許先生」的男子，當雜貨船返回高雄外海時，由許聯繫在台接應的簡姓男子（六十三歲），以修船名義辦理入港事宜，規避檢查。船隻入港後，停靠在旗津區一造船廠內，當私菸欲運出時，遭檢警、海巡查獲。

雄檢起訴俞姓船長、七名船員和簡姓男子，九十七萬三八五○包私菸依菸酒管理法規定，聲請法院沒收。