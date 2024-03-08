出庭仍否認犯行...桶屍案酒店女殺男友遭判27年半 法院判決理由曝光

台中蔡姓酒店小姐和陳姓男友因金錢、感情糾紛，殺害對方用水泥封屍擺放神岡廠房，台中地院國民法庭今依殺人等4罪判她27年6月；中院說明判決理由提到，蔡買封屍器具、假冒陳身分傳訊給家人，佯以陳還在世假象都有證據可佐，造成家屬天人永隔、社會恐慌，予以重判。

台中地院指出，蔡女雖否認全部犯行，但根據證人證述、檢方所提手機通聯基地台位置、手機數位採證、LINE對話、汽車旅館住宿註記紀錄、出入境資料、本票借貸資料等，不採信蔡女辯詞。

且蔡女是陳男入住汽車旅館後失蹤前最後相處之人，陳男2019年3月5日入住汽車旅館後，他的手機除有收訊資料外，就沒任何通聯紀錄，且陳失蹤後其手機基地台位置，和蔡女的手機基地台位置相符。

中院說，相關事證足認陳男是遭他殺，且陳體遭發現的神岡廠房是蔡女承租、支付租金，陳遺體被水泥封存包覆的物品、水泥打漿使用工具，蔡女都有購買紀錄，犯行足以認定。

中院審酌，蔡女犯後否認、避重就輕且說詞反覆，殺害陳男後還盜用他手機和家屬聯繫，冒用陳的身分，向陳的妹妹要求提供欠陳男債物簽立的本票，又偽造和陳之間的和解書，企圖免去債務。

法院說，陳家屬詢問陳男下落時，蔡還刻意隱瞞，並租神岡廠房以水泥封屍，惡性重大，造成被害家屬天人兩隔、心靈難以抺滅傷害，也對社會治安造成恐慌，至今沒向家屬致歉、賠償，綜合判斷後予以判刑。