快訊

日本漫畫的全球經典：《七龍珠》作者留給世界的熱血傳奇

「七龍珠」作者急性硬膜下血腫過世 醫喊不常見但要特別注意1事

下班通勤注意！台鐵鳳林站間發生死傷事故 列車延誤

聽新聞
test
0:00 / 0:00

無期徒刑假釋又偷竊得再關25年違憲？ 憲法法庭3月15日宣示判決

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

男子謝朝和犯懲治盜匪條例等罪遭處無期徒刑，在監服刑18年後假釋，又因竊盜被判刑1年2月，被撤銷假釋，高雄地檢署命謝再回監執行殘餘刑期25年，謝認為刑法第79條之1第5項、刑法施行法第7條之2第2項規定違憲，聲請釋憲，憲法法庭開庭行言詞辯論後，定3月15日下午3時宣示判決。

謝朝和因懲治盜匪條例而坐了18年牢才假釋，又因被判了1年2月之罪而假釋撤銷，得再入獄25年，他認為等於是要終老監獄，違反比例原則，況且懲治盜匪條例已經廢止。

憲法法庭併另外34案審理，去年12月開庭行言詞辯論，律師翁國彥主張，假釋制度應符合正當法律程序、比例原則，無期徒刑撤銷假釋若要再服20、25年，有額外懲罰的意味，過苛；再者，美國並非完全廢除假釋，大部分州法還是有假釋，只有極重罪才不能假釋。而英國也沒有非殺人罪而終身監禁，我國法制比英國還嚴。

法務部則認為，憲法未明文規定受刑人有請求假釋的權利，設置假釋制度非憲法義務，就算極端地不設假釋制度，也沒侵害受刑人的憲法上權利。

法務部指出，受刑人假釋遭撤銷，需要繼續執行殘刑，是要為自己的行為負責，而假釋制度既然是立法者設計刑罰制度時的考量，司法權在審查法規範時，應尊重立法者的裁量權限。

法務部主張，無期徒刑既是剝奪終身自由的刑罰，撤銷無期徒刑假釋後，即應回復執行無期徒刑的本質，立法者為處理撤銷無期徒刑假釋的受刑人無法將殘刑與再犯罪被宣告處罰的刑期合併計算執行期間，因而於刑法第79條之1第5項規定無期徒刑的餘刑期間為25年，於執行滿25年後，再接續執行他刑。法務部認為只要撤銷假釋符合正當法律程序，就難說有違憲。

憲法法庭。圖／聯合報系資料照片
憲法法庭。圖／聯合報系資料照片

假釋 受刑人 法務部

相關新聞

馬文君指郭璽是「軍火掮客」涉尹清楓命案 法院判免賠300萬理由曝光

海軍前顧問郭璽被立委馬文君在臉書指控涉尹清楓命案，並稱他「把資料轉賣給涂太太賺外快」、「軍火掮客」、「涉及海測艦弊案」等...

出庭仍否認犯行...桶屍案酒店女殺男友遭判27年半 法院判決理由曝光

台中蔡姓酒店小姐和陳姓男友因金錢、感情糾紛，殺害對方用水泥封屍擺放神岡廠房，台中地院國民法庭今依殺人等4罪判她27年6月...

桶屍案酒店女閨密「1張自拍」成關鍵 8名檢察官傾全力讓凶手重判

台中神岡桶屍案蔡姓酒店小姐和陳姓男友因金錢、感情糾紛，殺害陳還裝桶用水泥封屍，本案在毫無「直接證據」、死者死因不明下，國...

無期徒刑假釋又偷竊得再關25年違憲？ 憲法法庭3月15日宣示判決

男子謝朝和犯懲治盜匪條例等罪遭處無期徒刑，在監服刑18年後假釋，又因竊盜被判刑1年2月，被撤銷假釋，高雄地檢署命謝再回監...

離婚官司纏訟！夏克立「無奈婦女節仍出庭」 曝訴訟將持續至7月

藝人夏克立與黃嘉千離婚官司纏訟，夏克立今午到士林地院家事法庭開庭言詞辯論，離開時接受媒體訪問表示，無奈在婦女節需要出庭打...

涉助中資介選三聯董座徐少東50萬交保 涉國安法遭聲押

三聯集團吸金案主嫌徐少東涉中資介選，昨天橋頭地檢署才依違反總統副總統選舉罷免法等罪起訴，且因徐曾有通緝未到紀錄，向橋頭地...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。