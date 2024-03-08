無期徒刑假釋又偷竊得再關25年違憲？ 憲法法庭3月15日宣示判決

男子謝朝和犯懲治盜匪條例等罪遭處無期徒刑，在監服刑18年後假釋，又因竊盜被判刑1年2月，被撤銷假釋，高雄地檢署命謝再回監執行殘餘刑期25年，謝認為刑法第79條之1第5項、刑法施行法第7條之2第2項規定違憲，聲請釋憲，憲法法庭開庭行言詞辯論後，定3月15日下午3時宣示判決。

謝朝和因懲治盜匪條例而坐了18年牢才假釋，又因被判了1年2月之罪而假釋撤銷，得再入獄25年，他認為等於是要終老監獄，違反比例原則，況且懲治盜匪條例已經廢止。

憲法法庭併另外34案審理，去年12月開庭行言詞辯論，律師翁國彥主張，假釋制度應符合正當法律程序、比例原則，無期徒刑撤銷假釋若要再服20、25年，有額外懲罰的意味，過苛；再者，美國並非完全廢除假釋，大部分州法還是有假釋，只有極重罪才不能假釋。而英國也沒有非殺人罪而終身監禁，我國法制比英國還嚴。

法務部則認為，憲法未明文規定受刑人有請求假釋的權利，設置假釋制度非憲法義務，就算極端地不設假釋制度，也沒侵害受刑人的憲法上權利。

法務部指出，受刑人假釋遭撤銷，需要繼續執行殘刑，是要為自己的行為負責，而假釋制度既然是立法者設計刑罰制度時的考量，司法權在審查法規範時，應尊重立法者的裁量權限。