影／肝硬化繼續喝！高雄男5年5度酒駕 新法重考照得克服酒癮

高雄53歲張姓男子2021年酒駕才遭法院判刑8月，竟不知悔改，周二晚間7時許，因騎車忽快忽慢，於旗津區復興巷時被警攔查，因酒測值高達每公升0.68毫克。張男苦嘆被抓10多次都出現肝硬化現象，警聽了直搖頭，仍依公共危險罪移送高雄地檢署偵辦。

「這是他5年內第5次酒駕。」鼓山分局指出，當天旗津分駐所員警見張男騎車搖晃又忽快忽慢，上前盤查時還全身散發濃厚酒味，遂要求酒測，張無奈指出，因酒駕被捕10多次，多次入監服刑，還因飲酒過量出現肝硬化現象，而這也是他10年內第6度酒駕。

為有效防制酒駕行為，自3月起，交通部修正「酒駕防制教育及酒癮治療實施管理辦法」，新規定修正為曾酒駕遭吊銷駕照2次以上者，於重新申請考領駕駛執照前，需接受酒癮評估並完成治療。

以張男為酒駕累犯為例，若想重新考領駕照，還需完成酒駕防制教育訓練，於合格醫療機構接受12個月且至少12次酒癮評估治療，取得完成證明書後，才有資格再考取駕照。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康