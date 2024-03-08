國民法官新里程碑！桶屍案缺直接證據 酒店女殺人判27年半
台中神岡桶屍案本周起由台中地院國民法庭密集審理，檢方起訴曾任酒店小姐的蔡姓女子因金錢、感情糾紛，殺害陳姓男友灌水泥封屍，對蔡求刑25至27年，蔡女遭收押至今1年3個月仍堅稱無罪，國民法官今依殺人等4罪判蔡27年6月，因本案缺乏直接證據仍重判，創下國民法官新制1項里程碑。
本案由台中地院庭長劉麗瑛擔任審判長兼受命法官，和陪席法官王振佑、徐煥淵，及6位國民法官組成合議庭，本周一展開密集審理、傳證及辯論，今下午2點合議庭宣判，殺人判18年褫奪公權10年、盜用他人電信設備3年、偽造文書2年、棄屍5年，4罪應執行27年6月。
全案起因於，台中豐原分局2022年10月26日在神岡區1處鐵皮工廠發現桶屍，經確認死者為2019年3月就通報失蹤的陳姓男子，檢警鎖定陳失蹤前仍和在酒店上班的蔡女（34歲）入住汽車旅館，隨後就人間蒸發，清查發現蔡曾購買塑膠桶、攪拌器，認為蔡嫌疑重大，依殺人、棄屍等罪嫌起訴她。
但本案年代久遠、又缺乏關鍵的直接證據，台中地檢署起訴證據，是以蔡女承租桶屍所在地的神岡廠房，且蔡事前購買打漿電鑽、保潔墊、塑膠袋，和陳遭棄屍物品相符，且陳失蹤後蔡盜用他電話傳給陳的女兒、於債務和解書上偽簽陳姓名，製造陳仍在世假象。
昨天開庭時，死者陳男的妹妹淚控蔡女害他們家破人亡，並直言哥哥失蹤這5年多，唯一支撐家人的力量就是「希望司法能判蔡女死刑」；公訴檢察官表示，盤點刑法第57條全無減刑因子，建議量處蔡女25至27年徒刑，蔡女則堅稱「我沒做的事就是沒有」主張無罪。
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