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吳子嘉道歉稱「警政署長未涉足八八會館」 黃明昭撤告檢不起訴

聯合報／ 記者房荷庭／台北即時報導

美麗島電子報董事長吳子嘉去年在網路節目指稱，警政署長黃明昭擔任署長前曾涉足八八會館。黃明昭否認，提告吳子嘉涉犯誹謗。後來黃明昭撤回告訴，台北地檢署今天將吳子嘉不起訴處分。

吳子嘉去年3月22日於風傳媒的網路節目「下班瀚你聊」指時任警政署長黃昭明及前署長陳家欽及曾涉足八八會館。

黃明昭回應，吳子嘉的不實指控已嚴重損及個人名譽及形象，並呼籲吳盡速公布照片或影片，接受公眾檢驗，若他曾涉足八八會館，將辭去警政署長一職，提告吳子嘉涉犯誹謗。

吳子嘉今年2月底在美麗島電子報刊登道歉啟示並澄清，黃明昭並無出入八八會館，他的相關言論並不實在，對黃表達歉意。

當時陳家欽同樣也提告吳子嘉涉犯妨害名譽，吳子嘉已於電子報及網路直播節目中對相關言論予以澄清，陳去年具狀撤回告訴，全案獲不起訴處分。

警政署長黃明昭。圖／聯合報系資料照片
警政署長黃明昭。圖／聯合報系資料照片
美麗島電子報董事長吳子嘉。圖／聯合報系資料照片
美麗島電子報董事長吳子嘉。圖／聯合報系資料照片

吳子嘉 網路直播 黃明昭

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