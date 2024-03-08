吳子嘉道歉稱「警政署長未涉足八八會館」 黃明昭撤告檢不起訴

美麗島電子報董事長吳子嘉去年在網路節目指稱，警政署長黃明昭擔任署長前曾涉足八八會館。黃明昭否認，提告吳子嘉涉犯誹謗。後來黃明昭撤回告訴，台北地檢署今天將吳子嘉不起訴處分。

吳子嘉去年3月22日於風傳媒的網路節目「下班瀚你聊」指時任警政署長黃昭明及前署長陳家欽及曾涉足八八會館。

黃明昭回應，吳子嘉的不實指控已嚴重損及個人名譽及形象，並呼籲吳盡速公布照片或影片，接受公眾檢驗，若他曾涉足八八會館，將辭去警政署長一職，提告吳子嘉涉犯誹謗。

吳子嘉今年2月底在美麗島電子報刊登道歉啟示並澄清，黃明昭並無出入八八會館，他的相關言論並不實在，對黃表達歉意。